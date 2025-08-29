El Sevilla tira de rebajas para reforzar su centro del campo: Operación 'low cost'

El Sevilla afronta un final de mercado lleno de urgencias deportivas. La marcha de Loïc Badé ha dejado un vacío enorme en la defensa. A la vez, el equipo necesita reforzar un centro del campo cada vez más previsible. La dirección deportiva, encabezada por Antonio Cordón, se mueve rápido.

El límite salarial complica todas las operaciones, pero el club no puede esperar. La plantilla necesita aire fresco en varias zonas para competir en LaLiga y Europa. Por ello, se buscan alternativas realistas en un mercado inflacionado. No hay margen para errores, y cada fichaje debe ser calculado.

El objetivo: reforzar la creatividad en la medular

Uno de los grandes problemas del Sevilla en este inicio ha sido su falta de ideas. El centro del campo se ha mostrado plano y sin soluciones ofensivas. Cordón considera imprescindible incorporar un jugador con visión, llegada y capacidad de último pase. Sin esa pieza, el equipo seguirá atascado.

En la agenda han aparecido varias opciones. Almeyda incluso llegó a pedir el fichaje de Álvaro Fidalgo, mediapunta del América, conocido como el “Maguito”. Sin embargo, el Sevilla rastrea más alternativas, siempre condicionadas por su ajustada situación económica. Aquí surge una oportunidad inesperada para la dirección deportiva.

El nombre de Nedim Bajrami entra en escena

En las últimas horas, medios especializados han vinculado al club con Nedim Bajrami. El internacional albanés de 26 años milita actualmente en el Glasgow Rangers. Apenas cuenta para su entrenador y podría salir cedido o traspasado. Su valor de mercado es de tres millones de euros, una cifra asumible.

Bajrami ha jugado muy poco en el inicio de la temporada. Apenas sumó minutos en la liga escocesa y la fase previa de Champions. Sin embargo, el curso pasado disputó 47 partidos, anotando cinco goles y repartiendo cinco asistencias. El Sevilla lo considera un perfil “low cost” con potencial inmediato.

Defensa y delantera, otras prioridades urgentes

El fichaje de un centrocampista no es la única preocupación. El Sevilla también necesita reforzar con urgencia la defensa tras la marcha de Badé. Almeyda ha tenido que improvisar con jugadores jóvenes, como Castrín, para cubrir el hueco. Esta situación refleja la fragilidad de la plantilla actual.

En la delantera, el equipo carece de un goleador confiable. La dirección deportiva no descarta una incorporación de última hora para reforzar la zona ofensiva. El objetivo es aumentar la competencia y darle más alternativas al entrenador argentino. Todo dependerá del margen económico restante.

La ilusión por el regreso de Diego Carlos

Entre los rumores también ha reaparecido un viejo conocido. Diego Carlos, actualmente en el Fenerbahçe, estaría dispuesto a volver al Ramón Sánchez-Pizjuán. El central brasileño es considerado uno de los mejores de la historia reciente del club. Su situación contractual en Turquía lo pone en la rampa de salida.

Diego Carlos ha lanzado varios guiños al sevillismo en redes sociales. Esto ha disparado la ilusión de la afición, que lo ve como un refuerzo ideal. No obstante, su elevada ficha es el principal obstáculo. Una posible cesión dependería de la voluntad del jugador y del club turco.

Un mercado contrarreloj para Cordón

El tiempo juega en contra del Sevilla. El mercado cierra en pocos días y aún quedan varios frentes abiertos. Antonio Cordón debe moverse rápido para cerrar operaciones que equilibren la plantilla. Las gestiones con Bajrami parecen viables, pero no hay nada cerrado todavía.

La afición, mientras tanto, espera movimientos concretos. El mal inicio de temporada ha encendido las alarmas y la necesidad de refuerzos es evidente. Sevilla no puede quedarse atrás en una liga cada vez más exigente. La presión sobre Cordón y Almeyda es máxima en este final de agosto.