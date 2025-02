Sergio Ramos la fa grossa tan bon punt arriba a Mèxic: Els aficionats, indignats

L'arribada de Sergio Ramos al futbol mexicà no ha passat desapercebuda. El central andalús, que va decidir continuar la seva carrera als Rayados de Monterrey, afronta un nou repte als 38 anys amb un contracte estimat en 5 milions d'euros per temporada. L'anunci del seu fitxatge va generar gran expectació en l'afició dels 'Rayados', que veu en l'exdefensa del Real Madrid i PSG un líder experimentat per reforçar la defensa. No obstant això, abans fins i tot de debutar, el camero ha provocat polèmica per una decisió inesperada.

La presentació oficial de Ramos es durà a terme aquest diumenge a partir de les 12:00 (hora local) a l'Estadio BBVA, un acte que centenars d'aficionats esperen amb il·lusió. No obstant això, el dorsal triat pel defensa ha suscitat malestar i burles a les xarxes socials. El futbolista ha optat per lluir el número 93, en homenatge al seu inoblidable gol al minut 93 de la final de la Champions League davant l'Atlètic de Madrid, que va forçar la pròrroga i va encaminar el triomf del Real Madrid el 2014.

El que potser Ramos no va tenir en compte és que aquest mateix minut 93 porta mals records a l'afició de Rayados. A la final del Clausura 2015/16, Monterrey també va viure un moment dramàtic, encara que en sentit oposat: l'equip va perdre el títol davant el Pachuca precisament amb un gol al minut 93.

Aquest episodi va marcar la institució i l'afició, que encara recorda aquella dolorosa derrota i ara veu com el seu flamant fitxatge tria aquest número a la seva samarreta. Això ha provocat una onada de crítiques i memes a les xarxes socials, sota l'acusació que l'andalús no ha mostrat cap sensibilitat envers la història del club.

Crítiques el primer dia, Sergio Ramos no comença bé

"Cal ser tonto" es repeteix a Mèxic com la frase més comuna per valorar l'elecció de Ramos. La polèmica s'ha convertit en la riota nacional i molts aficionats estan molestos pel que consideren una "falta d'empatia" del jugador amb l'afició regiomontana. Alguns fins i tot han arribat a demanar que canviï de dorsal per evitar recordatoris constants de la final perduda contra Pachuca. Per ara, ni el jugador ni el club han anunciat cap modificació al respecte.

Contracte peculiar

Més enllà de la controvèrsia pel seu dorsal, Sergio Ramos ha signat un contracte peculiar amb el conjunt albiazul. A més dels 5 milions d'euros anuals, el defensa percebrà un bonus per cada partit disputat al Mundial de Clubs, així com quantitats addicionals per titularitats, capitanies, gols i assistències.

Un altre detall únic és l'acord comercial que li garanteix un 2% de royalties per cada samarreta oficial que es vengui amb el seu nom i dorsal. El Betis també es farà càrrec de la seguretat personal del futbolista, un servei poc freqüent al futbol mexicà.