Vinicius Game Over: La reacció del vestidor del Real Madrid que ho canvia tot

El Real Madrid viu dies convulsos arran dels frecs continus de Vinicius Júnior amb els seus companys i amb el cos tècnic. El brasiler, que va entrar a la segona part davant el Leganés i va acabar veient la targeta per protestar, va protagonitzar una escena inèdita.

Quan Luka Modric, de 39 anys, va creuar tot el camp per tapar el lateral dret rival davant la total passivitat del jove atacant. El croat, gens donat a exabruptes, es va queixar obertament de la desídia defensiva de Vinicius. A qui fins i tot Ancelotti havia reprès minuts abans per la seva reiterada confrontació amb l'àrbitre.

Tensió després de l'encontre

L'episodi final va arribar al vestidor visitant de Butarque. Després del xiulet final, va abandonar les instal·lacions sense dirigir-se a cap company, un gest que no ha passat gens desapercebut per a la resta de la plantilla. Aquest comportament se suma a altres enfrontaments recents.

A Cornellà, el brasiler va retreure a Dani Ceballos i a Fran García que no li donessin més pilotes, mentre l'ofensiva de l'equip es carregava per la banda de Rodrygo. Tot això ha anat generant un clima d'incomoditat que es va evidenciar després del partit contra el Leganés.

Segons expliquen fonts internes, el rendiment de Vinicius s'ha vist seriosament afectat des del 28 d'octubre. Quan la Pilota d'Or que es rumorejava que ell rebria va acabar en mans de Rodrigo Hernández.

El club blanc havia preparat una gran expedició amb més de 50 persones per acompanyar el brasiler a la gala a París. Però la derrota en el premi va suposar la cancel·lació del viatge i, de passada, un dur cop anímic per al jugador.

Una davallada de rendiment notable

Abans d'aquest moment, Vinicius havia signat 9 gols i 11 assistències en 15 partits. Però després del 28 d'octubre amb prou feines suma 7 gols —cinc d'ells davant rivals com Osasuna o Salzburg— i 2 assistències en 11 encontres.

En Lliga no veu porta des del 9 de novembre, i el 2025 només ha marcat en dos dels nou partits disputats. Aquesta sequera afecta el seu joc i, sobretot, la seva actitud al camp, on sovint se'l veu ofuscat i més pendent de protestar que no de generar ocasions.

Mentrestant, les estadístiques assenyalen Rodrygo Goes i Kylian Mbappé com les veritables referències ofensives de l'equip. Rodrygo ha marcat 10 i repartit 6 assistències en els últims 14 partits; Mbappé, per la seva banda, acumula 13 gols en el mateix interval. L'explosió d'ambdós coincideix amb la davallada de Vinicius, posant en dubte el seu paper en l'onze titular.

A més de les discrepàncies tàctiques, molts veuen en Vinicius un problema d'actitud. Ancelotti i els pesos pesants del vestidor han intentat convèncer-lo que redueixi la seva tensió al camp, però el brasiler sembla fer oïdes sordes.

Al seu torn, el jugador se sent desprotegit per la manca de resposta contundent davant els incidents racistes que pateix en alguns estadis espanyols, cosa que ell mateix ha denunciat. El club, però, considera que les seves declaracions assenyalant Espanya com un país racista són incòmodes i poden empitjorar la seva imatge.

Amb un vestidor cada cop més distant i un entrenador que ja l'ha reprès en públic i en privat, el futur de Vinicius al Madrid es torna incert. La paciència d'alguns companys i de gran part de l'afició sembla esgotada. I l'episodi de Butarque podria ser el símptoma definitiu d'una relació el punt de no retorn de la qual ja ha estat superat.