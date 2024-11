Gerard Piqué fa sortir a la llum una jugada molt bruta de Sergio Ramos contra ell

per Pol Nadal

La rivalitat entre el FC Barcelona i el Reial Madrid sempre ha estat màxim. I aquesta rivalitat ha augmentat quan als dos equips han jugat futbolistes que sentien els colors. Un exemple és la relació entre Gerard Piqué i Sergio Ramos. Contraris quan vestien de blaugrana i de blanc i al mateix equip quan defensaven els colors de la Roja.

L'exfutbolista del Barça, Gerard Piqué, ha explicat un tens episodi viscut amb Sergio Ramos i Julen Lopetegui. El context és la seva postura política i el referèndum d'independència de Catalunya de l'1 d'octubre del 2017. Piqué va oferir un testimoni impactant que il·lustra la barreja de política i esport en moments clau de la seva carrera.

L'1-O va ser una data històrica per a Catalunya, marcada per un referèndum d'independència que va ser reprimit durament. Al món esportiu, el Barça també va viure la tensió, amb jugadors com Piqué proposant suspendre el partit que s'havia de jugar aquell dia. Finalment, el club va decidir disputar el matx a porta tancada, decisió que va dividir opinions.

Al documental de TV3, Gerard Piqué ha relatat com la seva posició a favor del dret a decidir va generar tensions dins de la selecció espanyola. Segons va explicar, durant una concentració a Las Rozas, tant el llavors entrenador, Julen Lopetegui, com el capità, Sergio Ramos, li van exigir que demanés disculpes públicament. Piqué va detallar que fins i tot li havien preparat un discurs escrit per a la seva suposada rectificació, que ell va rebutjar de manera contundent.

Petició en forma de coacció

“Em van dir: 'T'has posicionat molt a favor de Catalunya', i em van demanar que demanés perdó. Jo els vaig respondre que no ho faria”, va explicar Piqué al programa. A més, va esmentar que, després de llegir el paper que li van entregar, el va trencar i va aclarir que, si donava una declaració, seria sota els seus termes. “Des d'aquell moment, cada cop que anava a la selecció era un embolic, sempre hi havia xiulets”, va afegir.

La rivalitat entre el Barça i el Reial Madrid, que transcendeix el que és esportiu, es va manifestar novament en aquest conflicte. Piqué va destacar que la seva postura política sempre va ser a favor de la democràcia i el dret a decidir, cosa que, segons ell, va ser malinterpretat i utilitzat en contra.

El programa Un Nou Clam no només ressalta la trajectòria del club, sinó també les figures que han marcat la seva història recent. Piqué, un dels emblemes del Barça, ha deixat clar que el seu compromís amb els seus ideals va ser infrangible, fins i tot davant de pressions externes.

Aquest testimoni de Piqué no només reviu les tensions viscudes aquests dies, sinó que també evidencia com la política pot influir en la convivència dins d'un equip nacional. Un cop més, l'exfutbolista mostra el seu caràcter i sinceritat, desvetllant capítols que altres haurien preferit mantenir ocults.