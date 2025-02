Confirmat: Manuel Pellegrini tanca el primer fitxatge del Betis per a la 2025/2026

El Real Betis continua planificant la pròxima temporada amb la ferma intenció d'apuntalar la seva plantilla de cara a nous desafiaments a LaLiga i en les competicions europees. Després de diversos mesos de rumors i negociacions, el conjunt verd-i-blanc sembla haver donat amb la fórmula perfecta per reforçar una de les seves posicions més necessitades d'estabilitat. Així, s'espera que aquesta nova incorporació suposi un salt de qualitat per a l'equip que dirigeix Manuel Pellegrini.

Els aficionats bètics es mostren il·lusionats davant la possibilitat de veure cares noves, especialment en zones que han generat debat en la present campanya. El cos tècnic, per la seva banda, manté total discreció mentre ultima detalls per tancar tots els serrells de l'operació.

L'escenari actual de mercat obliga a moure's amb cautela, ja que l'economia de l'entitat no permet desemborsar grans quantitats. No obstant això, la direcció esportiva hauria donat amb una oportunitat molt atractiva, sense cost de traspàs, que encaixaria a la perfecció amb el projecte.

El futbolista que reforçarà l'equip

Serà el porter Álvaro Valles, procedent de la UD Las Palmas, qui vestirà l'elàstica verd-i-blanca a partir de l'estiu de 2025. L'arribada d'aquest porter andalús ve avalada per la seva trajectòria ascendent i la seva experiència a LaLiga, competició en la qual ha disputat més d'una trentena de partits. Amb 27 anys, atesora la maduresa suficient per defensar la porteria bètica en un moment en què el Real Betis aspira a consolidar-se en els llocs alts de la taula.

Segons la informació de Flashscore, Valles aterrarà lliure al Benito Villamarín després de concloure el seu contracte amb l'entitat canària. Un moviment de gran interès per al Betis al no haver de pagar cap quantitat per traspàs. Les negociacions per a la seva incorporació s'haurien accelerat en les últimes setmanes, sobretot després que el porter deixés entreveure la seva constant preferència per tornar a Andalusia.

De fet, l'andalús va reconèixer públicament que la seva esposa romandria a Sevilla, en el que va ser interpretat com una molt clara pista del seu destí final. La situació de Valles a Las Palmas es va complicar en quant va expressar obertament el seu desig de fitxar pel Betis. L'entrenador insular va optar per asseure'l a la banqueta, decisió que no va passar desapercebuda per a l'afició canària.

Especialment després del paper clau que el porter havia jugat en l'ascens i en la consolidació de l'equip en la màxima categoria. Aquest distanciament va evidenciar la imminent sortida d'un jugador que, fins aleshores, havia estat fonamental en el projecte grancanari.

Per a Manuel Pellegrini, l'arribada d'un porter amb bon joc de peus i reflexos contrastats és un pas endavant de cara al futur. El pla del tècnic xilè passa per reforçar totes les línies amb alguns futbolistes que combinin experiència i recorregut, i en aquest sentit, la incorporació de Valles compleix amb escreix.

Ara només resta la confirmació oficial per part del club, un tràmit que s'espera en les pròximes setmanes. Amb aquesta operació, el Betis fa gala d'una gestió esportiva intel·ligent i avança amb pas ferm en la preparació de la temporada 2025/2026.