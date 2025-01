Gir de 180º amb Ronald Araujo: La bomba que llancen els mitjans italians

La incertesa sobre el futur de Ronald Araujo s'ha revifat en les últimes hores. Mentre el central uruguaià, de 25 anys, assegurava fins fa poc que la seva prioritat era continuar al Barça, diversos mitjans italians —en particular, La Repubblica— han llançat una gran notícia: el club blaugrana i la Juventus haurien assolit un preacord per a una cessió amb opció de compra obligatòria que portaria el defensa a la Serie A en qüestió de dies. El rumor, que aparentment hauria sonat descabellat fa unes setmanes, arriba just després que Araujo no disputés ni un sol minut a la semifinal de la Supercopa d'Espanya davant l'Athletic Club. Això no fa més que demostrar que la parella d'Iñigo Martínez i Pau Cubarsí sembla difícilment reemplaçable en els esquemes de Hansi Flick.

Araujo, qui va aterrar al Camp Nou a l'octubre de 2020 després de passar per la cantera del Barça (procedent del Boston River el 2018 i, abans, dels Rentistas del seu país), s'ha convertit en un dels defenses més reputats del mercat. La seva progressió el va portar a signar un contracte amb els blaugranes fins al juny de 2026, però des de fa un any, club i jugador busquen ampliar i millorar aquestes condicions sense trobar un punt d'entesa. Actualment, el seu valor de mercat arriba als 55 milions d'euros, encara que al març de 2023 va arribar a situar-se en 70 milions, cosa que mostra la seva creixent importància per a l'equip… i de la magnitud econòmica que podria suposar una eventual marxa.

Els seus números amb el Barça i la lesió recent

A nivell esportiu, Araujo ha rendit a gran nivell quan la salut l'ha acompanyat. Des de la seva arribada al primer equip, ha disputat 151 partits amb el Barça, anotant 8 gols i repartint 6 assistències, acumulant 26 amonestacions i 1 expulsió. Aquesta temporada, el defensa uruguaià ha estat llastat per problemes físics que li han impedit participar fins ara. Els seus registres oficials mostren que amb prou feines ha pogut disputar 1 partit a la Copa del Rei (amb 90 minuts), sense aparició alguna ni a LaLiga ni a la Champions en el present curs. Ara, recuperat de la lesió, el seu nom ressona en la rumorologia del mercat d'hivern.

| FCB

El que ha causat sorpresa és la suposada fórmula de cessió amb opció de compra obligatòria que La Repubblica detalla. En un principi, la direcció esportiva del Barça, dirigida per Deco i coordinada amb el cos tècnic, pretenia obtenir un traspàs per un preu considerable si havia de desprendre's d'un central. No obstant això, el club s'enfronta a la necessitat urgent d'alleugerir plantilla perquè el pròxim estiu no tornin a aparèixer les amenaces financeres. Es creia que, en tal cas, qui tenia més paperetes per sortir era un altre defensor (Christensen o Eric García), però segons aquestes informacions, la Juve hauria apostat molt fort pel “2” blaugrana, seduint el Barça amb una xifra elevada per al pròxim estiu.

Malgrat això, l'entorn d'Araujo nega qualsevol acord. I no només la Juventus ha trucat a la porta de l'uruguaià: també el Manchester United i l'Arsenal estarien atents a la seva situació, conscients de la transcendència que podria tenir un defensa del seu tall. Amb el central sent un dels jugadors més cotitzats de la seva línia, la cessió sonaria estranya tret que el preu de compra definitiu —a executar al juny— fos alt i deixés un marge de benefici clar a les arques blaugranes.