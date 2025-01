Hansi Flick ho té clar amb Ferran Torres: Decisió presa

El FC Barcelona ha anat sortejant com ha pogut els contratemps derivats del ‘cas Dani Olmo’. La que semblava impossibilitat d'inscriure el mitjapunta va portar canvis en la rotació de Hansi Flick, beneficiant de forma directa jugadors com Pablo Torre o Fermín López. No obstant això, no tots han trobat un panorama més amable. Ferran Torres és l'excepció més evident: malgrat que alguns companys han guanyat protagonisme, l'ex del Manchester City continua en l'ostracisme i amb un futur més que incert.

Flick no compta amb Ferran, a qui considera en un segon pla, segons informa El Nacional. Ni el contratemps de Dani Olmo ni les altres contingències en la plantilla han suposat un canvi de rol per al ‘21’, que afronta la resta de la temporada amb la certesa que amb prou feines tindrà minuts. El tècnic alemany no veu raons per apostar per ell, i prefereix donar oportunitats a altres peces més joves, així com estudiar el fitxatge de possibles reforços en aquest mercat d'hivern.

Les dades de Ferran Torres en la present campanya, 17 partits i un total de 5 gols i 2 assistències (3 gols i 2 passades de gol en 13 enfrontaments de lliga; 2 dianes en 3 participacions a la Champions; i sense sort a la Supercopa, on va jugar 17 minuts), no són suficients per revertir la percepció de Flick. El valencià, de 24 anys, va arribar procedent del Manchester City l'1 de gener de 2022, en una operació valorada en 45 milions d'euros (possible xifra que ascendia a 55 amb variables). Actualment, el seu valor de mercat se situa en 28 milions, lluny dels 50 milions que va assolir en la seva millor etapa. Té contracte en vigor fins al juny de 2027, però al Camp Nou no es plantegen renovar-lo ni un àpex.

Més fora que dins

Malgrat les seves declaracions públiques en què reconeix que desitja triomfar de blaugrana, el Barça no descarta la seva sortida, especialment si arriba alguna oferta per sobre dels 30 milions. Joan Laporta i Deco volen accelerar les vendes de certs futbolistes per alleujar els comptes i, davant l'evidència que Ferran no encaixa en el pla de Flick, l'‘operació sortida’ és sobre la taula. Però tot apunta que serà a l'estiu.

| FCB

L'esclat inicial de Ferran Torres en desembarcar a Barcelona mai va arribar a consolidar-se. Les expectatives que va generar el seu fitxatge, petició expressa de Xavi Hernández en aquell moment, van quedar sense complir. Ni les lesions de companys ni les rotacions eventuals han propiciat el seu retorn al primer pla competitiu. Al contrari, l'emergència de joves com Toni Fernández o Dani Rodríguez sembla relegar encara més l'exjugador del València i del City.

Així, amb les cartes sobre la taula, el ‘cas Dani Olmo’ no ha suposat cap alleujament per a Ferran. Flick ha pres una postura clara: l'atacant de Foios està “sentenciat”, sense vistes a una segona oportunitat. En cas que el Barça rebi una proposta prou sucosa, el deixarà marxar. De romandre a la plantilla fins a final de curs, es preveu que el seu paper sigui testimonial, amb diversos canterans —o, fins i tot, hipotètiques incorporacions hivernals— per davant en l'ordre de preferències. Aquesta és la realitat de Ferran Torres: sense lloc en els plans del tècnic i amb un futur que, previsiblement, passa lluny del Camp Nou.