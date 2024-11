Los seguidores del Barça dicen basta y toman una iniciativa contra Frenkie de Jong

Lo de Frenkie de Jong empieza ya a alcanzar cotas preocupantes. En el barcelonismo han sido enormemente pacientes con el centrocampista neerlandés, soportando múltiples lesiones y esperando durante bastante tiempo, confiados, a que mostrara su mejor versión. Y aunque la paciencia es la madre de la ciencia, también tiene límites.

En el Barça ya no toleran más el bajo nivel de Frenkie de Jong. El aficionado culé estalló tras el empate en Balaídos, pues justo coincidió el bajón del nivel del equipo de Hansi Flick con su entrada en el verde allá por el 75'. Y la amplia mayoría catalogó al ex del Ajax como el principal culpable, pues se mostró desconcentrado y errante en exceso.

| FC Barcelona, Sara Gordon - FC Barcelona

Y así se lo hicieron saber al futbolista ayer cuando el técnico alemán decidió darle entrada en el minuto 88. Gran parte de los seguidores del Barça presentes en el Estadi Olímpic le silbaron cuando entró al terreno de juego y cada vez que tocaba un balón. Fue, quizá, el único punto negativo del buen partido ejecutado por el Barça frente al Brest en el marco de la Champions League, que se solventó con un 3-0 balsámico.

Las muestras de enojo no tardaron en llegar también en las redes sociales, cuando algún internauta, como @Sergi288, quien incluso aprovechó para tirar de sarcasmo. "Esta alternativa de pitar a De Jong es muy positiva: le da siempre al primer toque para que no le silben", bromeaba. Y es que precisamente uno de los aspectos sobre el juego del neerlandés que más críticas ha levantado ha sido el de su capacidad para adormecer las ofensivas, lento en la toma de decisión y en la ejecución.

Otro usuario de la plataforma X (anteriormente Twitter) así lo explicaba: "Como me jode que se duerma con la pelota y terminen robándosela teniendo a jugadores cerca". Hay quienes incluso ya han tirado por completo la toalla con Frenkie de Jong, proclamando que "debe salir a final de temporada si no cambia de manera radical".

Negociación abierta y titularidad en camino

Hay que recordar que el contrato de De Jong vence en 2026 y que hay abiertas unas conversaciones entre club y jugador para ver si lo renuevan o no. De momento, no se augura cercano el acuerdo, por lo que, si antes del verano no se estrechan la mano y plasman la firma, el neerlandés se marchará.

De momento, parece que el fin de semana volverá a tener una oportunidad para darle la vuelta a su situación actual. Hansi Flick dejó entrever que en el duelo que enfrenta a Barça y a UD Las Palmas podría partir de inicio. Sería, pues, su tercera titularidad esta temporada; en los nueve duelos en los que ha tenido participación, en siete ha sido desde el banquillo.