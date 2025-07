El Barça podria denunciar Javier Tebas: El motiu

Enmig de les negociacions més calentes del mercat, el FC Barcelona s'ha vist embolicat en una tempesta institucional que amenaça de canviar les regles del joc al futbol espanyol. Tot va esclatar quan es va fer públic que el president de LaLiga, Javier Tebas, va mantenir una reunió amb directius de l'Athletic Club de Bilbao per facilitar informació econòmica sensible sobre el club blaugrana. Una filtració que podria haver estat decisiva per frustrar el fitxatge de Nico Williams pel Barça i que ara ha aixecat un debat inèdit en la història recent de la competició.

La reunió de la discòrdia: l'Athletic Club, Tebas i l'economia del Barça

La polèmica va saltar als mitjans quan tant l'Athletic Club com Javier Tebas van reconèixer públicament que havien mantingut una reunió en què es van analitzar a fons els estats financers del Barça i la seva capacitat per inscriure jugadors sota la famosa regla 1:1. Segons diversos mitjans, aquesta informació va ser utilitzada pel club basc per traslladar a Nico Williams i al seu entorn la idea que fitxar pel Barça suposava un risc, atès que la inscripció no estava assegurada.

Miguel Galán, president de CENAFE, va ser un dels primers a destapar l'escàndol: “Al president de l'Athletic Club en dita reunió se li va mostrar la informació dels estats financers intermedis del FC Barcelona, permetent-li verificar in situ que al compte de pèrdues i guanys no es reflectia cap import relacionat amb l'operació corporativa de venda dels seients VIP. A més, el president de LaLiga va informar explícitament sobre la reducció de la LCPD del FC Barcelona i que aquest no disposava de saldo ni capacitat d'inscripció”.

Un escàndol que pot acabar als tribunals

Les conseqüències de la filtració han anat més enllà del mercat de fitxatges. El mateix Miguel Galán va deixar clar a El Chiringuito que “en via administrativa, segur” hi hauria arguments per denunciar Tebas, i que fins i tot “en via penal, que seria un presumpte delicte de revelació de secrets, indicis n'hi ha”. Segons Galán, l'article 5 dels reglaments de LaLiga prohibeix expressament facilitar informació, dades i documents dels clubs a tercers, cosa que, en aquest cas, hauria estat vulnerada.

Preguntat per Josep Pedrerol sobre si la revelació de dades a l'Athletic havia estat determinant en la decisió final de Nico Williams, Galán va ser contundent: “A cent per cent, totalment. Amb aquesta informació econòmica del FC Barcelona, on el president de la Lliga els va dir que no tenien capacitat de saldo ni poder d'adquisició, li van dir[a Nico]que no podien signar un contracte en aquestes condicions perquè no serien inscrits”.

La reacció de l'opinió pública i la pressió sobre el Barça

A les xarxes socials, periodistes i aficionats no han trigat a exigir responsabilitats. El periodista Víctor Lozano ho va expressar amb claredat: “El Barça ha d'investigar això de seguida i si és cert (jo no tinc cap dubte que ho és) actuar de seguida i denunciar i fer fora aquest senyor madridista. El president de la lliga revelant dades confidencials amb la intenció de torpedinar el fitxatge d'un club és gravíssim!”

El mateix Galán ha insistit que “si el Futbol Club Barcelona i el seu president no inicien una denúncia contra el president de La Lliga, es mereixen tot el que està passant. La manca d'acció en aquest sentit només agreuja la situació i permet que se segueixin perpetuant les irregularitats i arbitrarietats de Javier Tebas contra el FC Barcelona”

Un mercat tacat i un precedent perillós

La polèmica ha deixat clar que la guerra institucional a LaLiga va molt més enllà de l'esportiu. Les accions de Javier Tebas no només han impactat en el futur de Nico Williams, sinó que, segons els experts, han posat en perill la imatge i la credibilitat del campionat. Revelar dades confidencials per influir en un fitxatge podria marcar un abans i un després en la manera d'operar dels clubs i la Lliga

Mentre l'afició segueix digerint el “no” de Nico Williams i la manca de reforços, als despatxos del Camp Nou s'exigeix una reacció immediata. La història encara no ha acabat i la batalla legal podria estar només en el seu primer capítol