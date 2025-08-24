Segueix la tòmbola del lateral esquerre al Real Betis: Nova opció, ve de Bèlgica

El Real Betis vol reforçar la seva plantilla en aquest tram final. La direcció esportiva treballa sense descans per oferir més alternatives a Manuel Pellegrini. Una de les posicions més assenyalades és la del lateral esquerre. Després de diverses sortides, el club necessita tancar un fitxatge de garanties.
El buit deixat per Perraud i Ricardo Rodríguez
Romain Perraud ja ha marxat al Lille aquest estiu. A més, Ricardo Rodríguez prepara el seu retorn al futbol suís en els pròxims dies. El xilè Manuel Pellegrini es queda així amb només una peça disponible. Junior Firpo és, ara per ara, l’únic lateral esquerre fix a la plantilla.
La manca de recanvis preocupa el cos tècnic del Betis. La temporada és llarga i les competicions europees exigiran màxima competitivitat. No reforçar aquesta posició suposaria un risc elevat per als objectius esportius. Per això, el club ha activat els seus contactes per tancar com més aviat millor una incorporació.
La pista belga, clau en les negociacions
L’equip sevillà ha intensificat el seu interès en un futbolista de l’estranger. Els informes de la secretaria tècnica destaquen la seva joventut i la seva enorme progressió. Es tracta d’un jugador que milita al Cercle Bruges belga. Allà ha aconseguit consolidar-se com una de les peces més importants.
A Bèlgica reconeixen que el traspàs es pot tancar en qüestió de dies. L’operació rondaria els sis milions d’euros, més alguns plusos. A més, el conjunt belga es reservaria un percentatge d’una futura venda. Tot apunta que l’acord amb el Betis està molt avançat.
El nom de l’escollit: Flavio Nazinho
El protagonista d’aquesta operació és el portuguès Flavio Nazinho, de 22 anys. El lateral esquerre ja és internacional sub-21 amb la selecció portuguesa. Va arribar al Cercle Bruges cedit pel Sporting. Posteriorment, el club belga va exercir l’opció de compra definitiva.
Nazinho ha jugat 39 partits oficials la temporada passada a Bèlgica. Les seves xifres impressionen: dos gols i vuit assistències des del lateral. Aquesta campanya ja ha disputat quatre partits, confirmant la seva regularitat a l’elit. La seva velocitat, capacitat ofensiva i joventut el converteixen en una aposta de futur.
L’aposta de Pellegrini per al nou projecte
Pellegrini busca un lateral ofensiu que aporti solidesa i desequilibri constant. El portuguès encaixa perfectament en aquesta idea de futbol associatiu i vertical. La seva arribada no només donarà descans a Junior Firpo, sinó també competència. El tècnic xilè valora especialment la seva capacitat per incorporar-se amb perill a l’atac.
La directiva verd-i-blanca també entén aquest fitxatge com una inversió estratègica. Amb contracte llarg, Nazinho pot convertir-se en un actiu econòmic rellevant. La intenció és repetir operacions exitoses que han donat beneficis al club. L’aposta per joventut i talent torna a marcar el rumb a Heliòpolis.
Un reforç de present i futur per al Betis
El Real Betis s’assegura així un fitxatge que aporta garanties. L’objectiu és reforçar la plantilla per competir a tots els fronts. Amb Europa a l’horitzó, disposar d’un lateral fiable resulta imprescindible. L’arribada de Nazinho resoldria una de les prioritats més urgents del mercat.
L’afició espera la confirmació oficial de l’acord en els pròxims dies. Tot apunta que l’operació es tancarà abans de setembre. El Betis accelera i es prepara per presentar el seu nou reforç. El lateral portuguès està cada cop més a prop de vestir la samarreta verd-i-blanca.