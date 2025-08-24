Gir de 180 graus amb Kubo a la Reial Societat

La Reial Societat no ha tingut un estiu tranquil pel que fa a la planificació esportiva. A les habituals gestions per reforçar les posicions clau, s'hi ha afegit la pressió de diversos grans clubs europeus interessats a fitxar una de les seves grans estrelles. Takefusa Kubo, que va deixar la seva empremta a la primera jornada amb un gol decisiu a Mestalla, torna a ser protagonista del mercat internacional.
Un inici de temporada que reforça el seu valor
L'atacant japonès es va estrenar a LaLiga 2025/26 amb una actuació que va reflectir la seva creixent maduresa futbolística. El seu gol davant el València va permetre rescatar un empat en un partit que semblava perdut. De passada, va tornar a deixar clar que és un futbolista capaç de marcar diferències en els moments més exigents.
Aquesta influència en el joc no ha passat desapercebuda fora d'Espanya. Des de la Premier League, el Tottenham Hotspur ha intensificat el seu interès a incorporar-lo abans del tancament del mercat estival. Segons informacions recents de El Nacional, l'entitat londinenca prepara una oferta propera als 45 milions d'euros.
La postura de la Reial Societat i el dilema d'Aperribay
El contracte de Kubo inclou una clàusula de rescissió fixada en 60 'quilos', xifra que atorga a la Reial Societat un marge de maniobra important. Jokin Aperribay, president del club, ha reiterat en diverses ocasions que el seu desig és mantenir el jugador japonès com a peça clau del projecte de Sergio Francisco.
Tanmateix, la necessitat de quadrar comptes i reforçar altres posicions converteix la proposta del club anglès en un assumpte que, com a mínim, serà debatut a la directiva. A Sant Sebastià són conscients que perdre Take Kubo seria un cop esportiu, però també reconeixen que la seva sortida deixaria una quantitat rellevant per reforçar la plantilla.
Un Tottenham necessitat de talent ofensiu
L'equip de Thomas Frank ha començat la temporada amb bones sensacions, tot i que arrossega un contratemps seriós. La greu lesió de James Maddison i la marxa de Heung-Min Son al futbol estatunidenc han deixat un buit a la línia ofensiva.
Davant aquest panorama, el club londinenc cerca un jugador desequilibrant, amb capacitat per generar ocasions i assumir protagonisme. La figura de Kubo encaixa perfectament en aquest perfil. La seva joventut, projecció i experiència en competicions europees són qualitats que sedueixen els ‘spurs’, decidits a invertir una quantitat considerable per endur-se'l.
El futur immediat de Kubo
De moment, el futbolista no ha manifestat públicament el seu desig d'abandonar Sant Sebastià. La seva relació amb el vestidor és excel·lent i compta amb la confiança total del cos tècnic. No obstant això, en el seu entorn reconeixen que escoltar una oferta de la Premier sempre resulta temptador.
Amb el mercat encara obert i el Tottenham pressionant, el desenllaç d'aquest cas es resoldrà en qüestió de dies. Si la Reial Societat rebutja la proposta, Kubo afrontarà la temporada com una de les referències de l'equip, amb l'oportunitat de consolidar-se com a ídol txuri urdin. Si, per contra, els dirigents accepten negociar, podria convertir-se en una de les vendes més importants de la història recent del club.