Domingos Duarte (Getafe) parla clar, decepció de Bordalás: 'Vull marxar a...'

L'inici de temporada no ha estat senzill a Getafe. Els dubtes sobre inscripcions, la necessitat de vendre jugadors i els problemes financers del club han marcat les primeres setmanes de competició. En aquest context, una de les peces més importants per a Bordalás, Domingos Duarte, ha sorprès amb unes declaracions que posen en dubte la seva continuïtat al Coliseum.
Un futur a l'aire: contracte fins al 2026, però amb dubtes
El central lusità, amb vincle amb el Getafe fins al juny de 2026, va reconèixer en una entrevista amb Renascença que no descarta canviar d'aires. “L'any vinent no ho he pensat gaire. Suposo que acabaré el contracte aquest any i després ja pensaré. Un dels meus objectius seria tornar a Portugal. M'agradaria tornar a un bon nivell i demostrar el que he mostrat a Espanya”, va explicar el defensa, deixant la porta oberta a un futur retorn al seu país natal. En aquest cas, referint-se al pròxim estiu.
Les paraules no van passar desapercebudes, ja que el mateix jugador suggereix que el final de la seva etapa a Getafe podria estar a prop. I això és un gran cop per a José Bordalás, un dels seus grans valedors.
Bordalás, un dels seus grans valedors
Domingos Duarte és un dels futbolistes en qui més confia Bordalás. El tècnic sempre ha valorat la seva solidesa defensiva i la seva capacitat de lideratge a la rereguarda. Tanmateix, la seva absència en el primer partit de lliga va despertar dubtes i ara les seves declaracions generen encara més incertesa. L'afició blauona tem que, amb la complicada situació econòmica del club, una bona oferta pugui endur-se un dels seus pilars.
A més, alliberar la seva elevada fitxa seria un alleujament en termes de Fair Play Financer. Això permetria al club inscriure jugadors pendents i afrontar la resta del mercat amb més marge.
El periodista Álvaro Ramos ja havia advertit a les xarxes socials de la delicada conjuntura que travessa l'entitat madrilenya. “La situació és molt delicada, tothom sap que necessitem vendre, i les ofertes que arriben són insuficients”, assenyalava en un tuit recent. Aquest context fa que qualsevol jugador amb mercat pugui convertir-se en una peça de sortida, fins i tot contra la voluntat de Bordalás.
Duarte, als seus 29 anys, continua tenint bon cartell tant a LaLiga Hypermotion com a l'estranger. Durant l'estiu va sonar per a equips com el Deportivo de La Coruña, el Real Oviedo o fins i tot clubs del Brasil, tot i que cap d'aquests moviments es va acabar concretant.
Experiència i motivació personal al centre de la decisió
El defensa va recordar a la mateixa entrevista els moments difícils de la seva carrera recent. “Fa dos anys era titular, però em van expulsar diverses vegades. Tenia una lesió d'espatlla que arrossegava i em vaig haver de recuperar. L'any passat vaig començar des de la banqueta i la meva oportunitat va arribar. Van començar a veure'm amb altres ulls al club”, va afirmar. Aquestes paraules reflecteixen la mentalitat d'un futbolista que ha sabut reinventar-se, però que no amaga les seves ambicions.
Sobre el futur immediat, Duarte va ser clar: “Estic content a Getafe, però mai se sap què pot passar. Pot aparèixer una oferta que agradi al club i a mi, i canviar-ho tot”