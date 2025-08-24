Sigue la tómbola del lateral izquierdo en Real Betis: Nueva opción, viene de Bélgica

El Real Betis quiere reforzar su plantilla en este tramo final. La dirección deportiva trabaja sin descanso para ofrecerle más alternativas a Manuel Pellegrini. Una de las posiciones más señaladas es la del lateral izquierdo. Tras varias salidas, el club necesita cerrar un fichaje de garantías.

El hueco dejado por Perraud y Ricardo Rodríguez

Romain Perraud ya se ha marchado al Lille en este verano. Además, Ricardo Rodríguez prepara su regreso al fútbol suizo en próximos días. El chileno Manuel Pellegrini se queda así con solo una pieza disponible. Junior Firpo es, por ahora, el único lateral izquierdo fijo en la plantilla.

La falta de recambios preocupa al cuerpo técnico del Betis. La temporada es larga y las competiciones europeas exigirán máxima competitividad. No reforzar esa posición supondría un riesgo elevado para los objetivos deportivos. Por ello, el club ha activado sus contactos para cerrar cuanto antes una incorporación.

| XCatalunya, elnacional.cat

La pista belga, clave en las negociaciones

El equipo sevillano ha intensificado su interés en un futbolista del extranjero. Los informes de la secretaría técnica destacan su juventud y su enorme progresión. Se trata de un jugador que milita en el Círculo de Brujas belga. Allí ha logrado consolidarse como una de las piezas más importantes.

En Bélgica reconocen que el traspaso puede cerrarse en cuestión de días. La operación rondaría los seis millones de euros, más algunos pluses. Además, el conjunto belga se reservaría un porcentaje de una futura venta. Todo apunta a que el acuerdo con el Betis está muy avanzado.

| Canva

El nombre del elegido: Flavio Nazinho

El protagonista de esta operación es el portugués Flavio Nazinho, de 22 años. El lateral izquierdo ya es internacional sub-21 con la selección portuguesa. Llegó al Círculo de Brujas en calidad de cedido desde el Sporting. Posteriormente, el club belga ejerció la opción de compra definitiva.

Nazinho ha jugado 39 partidos oficiales la pasada temporada en Bélgica. Sus números impresionan: dos goles y ocho asistencias desde el lateral. Esta campaña ya ha disputado cuatro encuentros, confirmando su regularidad en la élite. Su velocidad, capacidad ofensiva y juventud lo convierten en una apuesta de futuro.

La apuesta de Pellegrini para el nuevo proyecto

Pellegrini busca un lateral ofensivo que aporte solidez y desborde constante. El portugués encaja perfectamente en esta idea de fútbol asociativo y vertical. Su llegada no solo dará descanso a Junior Firpo, sino también competencia. El técnico chileno valora especialmente su capacidad para incorporarse con peligro en ataque.

La directiva verdiblanca también entiende este fichaje como una inversión estratégica. Con contrato largo, Nazinho puede convertirse en un activo económico relevante. La intención es repetir operaciones exitosas que han dado beneficios al club. La apuesta por juventud y talento vuelve a marcar el rumbo en Heliópolis.

Un refuerzo de presente y futuro para el Betis

El Real Betis se asegura así un fichaje que aporta garantías. El objetivo es reforzar la plantilla para competir en todos los frentes. Con Europa en el horizonte, disponer de un lateral fiable resulta imprescindible. La llegada de Nazinho resolvería una de las prioridades más urgentes del mercado.

La afición espera la confirmación oficial del acuerdo en los próximos días. Todo apunta a que la operación se cerrará antes de septiembre. El Betis acelera y se prepara para presentar a su nuevo refuerzo. El lateral portugués está cada vez más cerca de vestir la camiseta verdiblanca.