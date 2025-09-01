Sarabia lo consigue: El Elche pesca en el Sevilla

El inicio de temporada del Elche ha generado ilusión en la afición franjiverde. El equipo compite con confianza y aún espera movimientos que amplíen aún más su plantilla antes del cierre del mercado.

Y es que ahora parece que Adrià Pedrosa dejará el Sevilla para jugar cedido en el Elche esta temporada. Según fuentes consultadas por AS, el acuerdo incluye una opción de compra cercana a los dos millones de euros. El Sevilla y el Elche compartirán parte de la ficha del lateral, lo que ha facilitado el traspaso.

El catalán sabía que sus opciones en Nervión eran mínimas tras la llegada de Gabriel Suazo y las decisiones tácticas de Matías Almeyda. Incluso en ausencia del chileno, el técnico prefirió colocar a Carmona como lateral izquierdo en lugar de Pedrosa. Esta situación le llevó a aceptar la cesión.

| Twitter

Un refuerzo necesario para el carril izquierdo

Con esto, Pedrosa se suma a Léo Petrot, fichado semanas atrás y que también puede jugar como central. La idea de Sarabia es tener dos jugadores específicos por banda, evitando improvisaciones como ocurrió en la temporada pasada. Además, el club trabaja para cubrir la banda derecha, donde Álvaro Núñez es la única opción natural. Aunque John y Josan pueden ocupar esa posición, el cuerpo técnico considera imprescindible fichar un lateral polivalente para equilibrar la zaga.

El rol de Pedrosa en el esquema franjiverde

En el Sevilla, Pedrosa acumuló muchos minutos la pasada campaña, incluso arrastrando molestias físicas. Ahora llega a un equipo donde tendrá continuidad y responsabilidad inmediata. Su profundidad ofensiva, unida a la capacidad para recorrer la banda, encajan con la idea de Sarabia de un Elche dinámico.

El catalán también aporta experiencia en Primera División, un valor añadido para una plantilla joven que quiere consolidarse. La coincidencia con Rafa Mir, cedido este verano tamvién desde el Sevilla, refuerza el bloque de jugadores con pasado en Nervión que buscan relanzar su carrera en el Martínez Valero.

El contexto de mercado en Elche

El club ilicitano ha reforzado varias posiciones en las últimas semanas con llegadas importantes como Iñaki Peña y Grady Diangana. El acuerdo por Pedrosa, que se oficializará en breve, supone otra pieza clave para la estructura defensiva.

Con 21 fichas ocupadas, el Elche todavía tiene margen para realizar más incorporaciones. Sarabia pide al menos tres refuerzos adicionales, especialmente en la defensa y en la mediapunta. La planificación está diseñada para mantener la línea ascendente de las primeras jornadas y competir con garantías en LaLiga.

Pedrosa buscará recuperar protagonismo tras haber perdido espacio en el Sevilla. Para el Elche, su llegada supone contar con un lateral contrastado que asegura rendimiento inmediato. Sarabia celebra tenerlo disponible y espera que sea clave en el próximo tramo de la temporada.