Santi Cañizares carrega contra l’Atlético després de la derrota davant l’Espanyol: «No funciona...»

L'Atlètic de Madrid havia començat la temporada amb la il·lusió de demostrar que la seva inversió d'estiu tindria resultats immediats. El club es va reforçar amb fitxatges milionaris per fer un salt competitiu, però la primera jornada a Cornellà va destapar vells dubtes que continuen perseguint l'equip de Simeone.
La derrota contra l'Espanyol va obrir un debat profund sobre la vigència del pla de joc que tants èxits va donar en el passat. El que abans funcionava com a senya d'identitat ara s'ha convertit en un recurs qüestionat, especialment després de la remuntada encaixada en els minuts finals.
L'anàlisi de Santi Cañizares sobre l'estil de l'Atlètic de Simeone
Santi Cañizares, exporter internacional i ara col·laborador habitual a El Partidazo de COPE, va ser contundent amb la seva valoració. “La gran diferència és que abans era capaç de conservar el resultat, ajuntar-se i no permetre que ningú rematés. Aquesta és la gran diferència entre el gran Atlètic de Madrid i l'actual Atlètic de Madrid. Ara aquesta manera de conservar un partit no funciona i acaba perdent”, va assenyalar l'exporter al programa radiofònic.
L'exjugador va destacar que la derrota resulta encara més dolorosa pel context. “Quan et tires enrere i perds, la derrota és més lletja, perquè s'interpreta com a covarda. Sempre ho ha fet l'Atlètic i li havia funcionat, el que passa és que ara ja no li surt bé”, va concloure Cañizares.
L'Espanyol va aprofitar els espais per culminar la remuntada a Cornellà
Les dades reforcen la crítica cap al plantejament de Simeone. A la segona meitat, l'Espanyol va rematar en sis ocasions, amb tres xuts a porteria que van posar en dificultats Oblak. La insistència blanc-i-blava va tenir premi en els minuts finals, quan Miguel Rubio i Pere Milla van capgirar el marcador per deliri de l'RCDE Stadium.
L'Atlètic, en canvi, amb prou feines va generar perill després del seu gol inicial i va quedar tancat al seu propi camp. El guió recordava les grans nits d'abans, quan Simeone s'aferrava a la solidesa defensiva com a principal fortalesa. Tanmateix, aquella fórmula ja no sembla infal·lible i els dubtes tornen a envoltar un vestidor que necessita respostes immediates.
Un pla de partit que ja no garanteix la fiabilitat defensiva
Durant anys, l'Atlètic va construir la seva identitat al voltant de la resistència defensiva i l'eficàcia en transicions ràpides. Però la derrota a Cornellà mostra que aquesta fórmula s'ha desgastat amb el temps. Els rivals ja saben com atacar aquest replegament baix i els blanc-i-vermells han perdut la contundència en els duels individuals.
Cañizares va posar el focus en aquesta manca d'intensitat que abans marcava la diferència. “Tothom que rematava ho feia ferit perquè tenia una marca i una persecució. Ara això no passa”, va explicar. Aquesta anàlisi connecta directament amb el sentiment de l'afició, que reclama un pas endavant en la proposta de joc.