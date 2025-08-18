Julián Álvarez no aguanta més a l’Atlético, decepció amb Simeone: “No li agrada…”

L'Atlètic de Madrid ha començat la temporada amb l'esperança de fer un salt competitiu després d'una forta inversió en fitxatges. El club ha destinat prop de 168 milions d'euros a reforçar la plantilla, convençut que aquest seria l'any de consolidació definitiva. Tanmateix, l'estrena a la lliga a Cornellà ha deixat dubtes profunds que afecten el mateix vestidor.
La derrota davant l'Espanyol no només ha estat un cop esportiu inesperat, també ha destapat tensions internes que amenacen de marcar la temporada. La situació de Julián Álvarez es va convertir en el tema central de la nit i en un motiu de preocupació dins del club matalasser.
El canvi que va desfermar l'enuig de Julián Álvarez a l'RCDE Stadium
L'argentí estava sent el millor jugador del seu equip, brillant amb un gran gol de falta que va avançar l'Atlètic a la primera part. Però quan semblava destinat a ser l'heroi, Simeone va decidir substituir-lo al minut 82. Les càmeres van captar Julián a la banqueta amb gest seriós i una evident sensació de frustració.
El malestar no és casual, ja que molts van assenyalar que aquella decisió va acabar debilitant un equip que va perdre frescor al tram final. La remuntada de l'Espanyol va arribar poc després, confirmant la sensació que el tècnic es va equivocar en la gestió dels canvis.
Els moviments tàctics de Simeone sota crítiques
Els problemes van començar fins i tot abans de la substitució de Julián Álvarez. Al minut 68, Simeone va retirar Thiago Almada i Álex Baena per donar entrada a Griezmann i Raspadori. Només sis minuts més tard, l'Espanyol va empatar el partit i a partir d'aquí l'Atlètic es va ensorrar.
L'afició matalassera no va perdonar les decisions i bona part de la crítica recau sobre Simeone. El tècnic argentí, que compleix la seva catorzena temporada, torna a estar al centre de la polèmica per canvis considerats erràtics.
El descontentament de Julián Álvarez i les paraules d'Iñaki Villalón
Al programa El Chiringuito, el periodista Iñaki Villalón va explicar que la reacció del davanter no va ser un fet aïllat. “Tots vam veure l'enuig de Julián a televisió pel canvi. No li va agradar gens. Aquesta decepció ja ve de la temporada passada, quan tampoc se sentia l'estrella que havia de ser”, va comentar Villalón durant el debat.
Segons el periodista, el club havia promès a Julián un paper protagonista en aquest nou projecte. Tanmateix, a la primera jornada es van repetir situacions que l'esportista esperava no tornar a viure.
Un futur que podria trobar-se amb el FC Barcelona
L'estiu va estar marcat per l'interès de diversos clubs europeus en Julián Álvarez. Tot i que va decidir quedar-se a l'Atlètic, la situació actual podria fer que es replantegi el seu futur l'any vinent. De fet, ja se l'ha relacionat com a possible reforç del Barça a partir de la temporada 2026/27, coincidint amb el final del contracte de Robert Lewandowski.