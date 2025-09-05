Saltan las alarmas con Lamine Yamal tras el Bulgaria - España: Qué le ocurre

España comenzó con paso firme el camino hacia el Mundial 2026, imponiéndose a Bulgaria con un claro 0-3. El choque en el Stadion Vasil Levski dejó buenas sensaciones colectivas y nombres propios en estado de gracia, pero también una preocupación que afecta directamente al Barça.

Lamine Yamal fue titular en Sofía y volvió a demostrar que su calidad no entiende de edad. Con sus apenas 18 años, participó activamente en las acciones ofensivas y firmó la asistencia del tercer gol, culminado por Mikel Merino. Su desequilibrio por banda derecha fue un recurso constante para Luis de la Fuente, que apostó por él desde el inicio en un partido clave para abrir la fase clasificatoria.

Molestias físicas y decisión del seleccionador

La sustitución en el minuto 79 encendió la primera duda en el entorno azulgrana. Lamine abandonó el campo por precaución y dejó su lugar a Jesús Rodríguez. Según ha informado el Mundo Deportivo, el jugador arrastra unas molestias en la espalda que no revisten gravedad. De la Fuente decidió reservarle en los minutos finales, con el encuentro ya resuelto, para no correr riesgos innecesarios.

Este mediodía, la selección completó un entrenamiento regenerativo en Sofía antes de volar hacia Turquía. Los titulares frente a Bulgaria, incluido Lamine, se quedaron en el gimnasio trabajando recuperación y fisioterapia. La previsión médica es que evolucione favorablemente y pueda estar disponible el domingo en Konya. Aun así, el cuerpo técnico seguirá evaluando su estado hasta horas antes del choque.

Un duelo crucial contra Turquía en el horizonte

El siguiente compromiso se disputará en Parsana ante Turquía, que venció en su debut a Georgia y se perfila como el gran rival por el liderato del grupo. Solo el primer clasificado accede de forma directa al Mundial, por lo que cada detalle adquiere máxima relevancia. De la Fuente sabe que tener a Lamine al cien por cien marcaría diferencias en un contexto de máxima exigencia.

En el Barça se sigue con atención cualquier contratiempo que afecte al canterano, convertido ya en pieza indispensable para Flick. Su participación constante en la selección incrementa la carga competitiva, pero también confirma que está preparado para escenarios de máxima responsabilidad. Si las molestias no empeoran, todo apunta a que será titular el domingo y volverá a ser uno de los grandes focos de atención.

Sea como sea, parece que sus molestias en la espalda no van a desembocar en una lesión de la que el Barça deba preocuparse. En principio, con controlar los esfuerzos será suficiente. De hecho, es bastante probable que esté disponible para la cita de la Selección el domingo en suelo otomano.