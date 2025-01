Rui Silva se'n va del Betis: Manuel Pellegrini parla del seu recanvi

El Real Betis afronta aquest cap de setmana el seu últim compromís de la primera volta de LaLiga, visitant el Real Valladolid al José Zorrilla. No obstant això, la major part de la compareixença de Pellegrini, en la roda de premsa oferta ahir, ha girat al voltant de les sortides i possibles arribades del mercat d'hivern.

Així com la imminent marxa de Rui Silva, el porter lusità que no estarà citat per al partit davant dels pucelans. L'entrenador va començar la compareixença deixant clar que, si bé encara no pot confirmar l'oficialització del traspàs, l'acord entre el Betis i l'Sporting de Portugal està molt avançat.

Parla sobre el porter portuguès

“En relació a Rui Silva no podria dir en quin estat estan les negociacions, però sí que no està citat per a aquest partit. Per descomptat és una pèrdua important; ha tingut molt bones actuacions amb nosaltres. I el que passi endavant ja s'analitzarà en el moment adequat, però hi ha altres porters”, comentava Pellegrini, subratllant que el porter portuguès ha exercit un rol essencial a Sevilla.

El preparador xilè tampoc va voler entrar en detalls sobre possibles incorporacions per suplir Silva en aquest mercat hivernal. Ni sobre altres demarcacions, com la banda esquerra o la davantera, que podrien reforçar-se després de la sortida d'Assane Diao.

“La valoració la farem internament i veurem si hi ha possibilitat de portar un reforç i en quina posició. Són coses que es parlen amb la direcció esportiva, així que no crec que sigui aquest el moment de parlar de noms ni de posicions”, puntualitzà un Manuel Pellegrini caut.

Malgrat la imminent marxa de Rui Silva, el portuguès es va exercitar amb normalitat en la sessió d'entrenament d'ahir. Juntament amb Fran Vieites, presumible titular després de la sortida del lusità, i Adrián San Miguel. Les especulacions apunten que, després de la pràctica, Silva posaria rumb a Lisboa per tancar definitivament el seu traspàs a l'Sporting de Portugal.

Una cessió amb opció de compra obligatòria

L'acord assolit contempla una cessió amb opció de compra obligatòria al terme de la present temporada. Rebent el Real Betis un fix de 4,75 milions d'euros, més un altre milió en variables depenent del rendiment esportiu del porter.

Als seus 30 anys —complirà 31 al febrer—, Rui Silva va arribar al Betis a l'estiu de 2021 procedent del Granada, sense cost de traspàs per als verd-i-blancs. El seu adéu genera així una plusvàlua total per al Real Betis, la qual cosa permetrà quadrar millor els comptes i plantejar-se l'arribada d'algun futbolista en aquest mateix mercat d'hivern.

Manuel Pellegrini es mostra optimista en considerar que el club sabrà cobrir la sortida del porter, ja sigui donant confiança a Vieites o concretant l'arribada d'un nou porter.