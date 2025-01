L'objectiu número 1 d'Hansi Flick per al Barça en el mercat d'hivern

El mercat d'hivern del FC Barcelona ha donat un gir radical en les últimes setmanes. El que semblava que seria un període d'escassa activitat s'ha convertit en una finestra amb múltiples fronts oberts. Especialment després que el club català hagi aconseguit encaixar en la regla de l'1:1.

Aquesta nova situació multiplica les opcions per reforçar l'equip en el tram decisiu de la temporada. I, entre tots els noms que han sonat amb més força, el de Marcus Rashford ha irromput com l'objectiu número u d'Hansi Flick per a la davantera blaugrana.

Un futbolista que no travessa un bon moment en el seu club

L'atacant anglès, de 27 anys, porta un temps coquetejant amb la idea d'abandonar el Manchester United. Segons les informacions que maneja el diari SPORT, el Barça ha entrat amb ímpetu en la pugna per aconseguir la cessió de l'extrem fins al 30 de juny.

Tot i que, fa tan sols un mes, la possibilitat d'incorporar el futbolista semblava molt llunyana. La inestabilitat que travessa el quadre d'Old Trafford —ara dirigit per Amorim— i la falta de química entre el nou entrenador i el jugador han posat a Rashford a tir.

El rendiment de l'internacional anglès en aquesta temporada, malgrat certs alts i baixos col·lectius del seu equip, continua comptant amb l'aval de les seves xifres. A la Premier League 2024/25 ja ha participat en 15 partits, sumant 4 gols i 1 assistència, segons dades recollides fins a la data.

A més, la seva participació a la UEFA Europa League es salda amb 1 gol i 1 assistència en 6 encontres. En total, es calcula que supera els 1.500 minuts de joc en el que va de curs, si sumem totes les competicions, amb 7 gols i 3 assistències.

Una oportunitat de mercat per al Barça

El FC Barcelona, amb Hansi Flick al capdavant de la banqueta, hauria donat llum verda per intentar aquesta operació. I Deco —director esportiu blaugrana— ha viatjat a l'Aràbia Saudita amb la intenció de sondejar la viabilitat econòmica de la mateixa. L'entrenador alemany veu en el britànic un perfil molt interessant per reforçar l'atac.

Tant per la seva velocitat i potència física com per la seva capacitat d'ocupar diferents zones de la davantera. El jugador, per la seva banda, també estaria obert a recalar a Barcelona. On comptaria amb un entorn favorable per rellançar la seva carrera en un gran moment de la seva maduresa esportiva.

No obstant això, el Barça necessita alliberar massa salarial abans de concretar la incorporació. La directiva treballa amb diverses alternatives, que podrien incloure la sortida d'algun futbolista important. S'ha especulat amb Eric, Ansu Fati o Araujo, a més de la possibilitat d'obtenir ingressos per un possible traspàs en què el club retingui un percentatge, com ocorre amb Mingueza.

Per la seva banda, a Old Trafford, Amorim no sembla tenir intenció de retenir un Rashford que no encaixa en els seus plans a mitjà i llarg termini. El jugador no ha disputat ni un sol minut amb l'entrenador portuguès en l'últim mes, incrementant els rumors de sortida.

De concretar-se la cessió, Marcus Rashford es convertiria en una peça fonamental per a l'atac del Barça en la segona meitat de la temporada. La possibilitat de veure l'internacional anglès vestint de blaugrana, sota la batuta de Flick, alimenta la il·lusió de l'afició culer en ple mercat.

Falta per veure si el club aconsegueix l'enginyeria financera necessària per encaixar el sou del futbolista. I, d'aquesta manera, fer realitat l'arribada d'un dels jugadors amb més talent i projecció del panorama europeu.