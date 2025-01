Osasuna diu NO a l'Oviedo per un futbolista encara que no jugui amb Vicente Moreno

El mercat d'hivern sol portar amb ell multitud de rumors, ofertes i moviments a última hora. Aquest any no havia de ser menys, i un dels noms que està generant interès a LaLiga Hypermotion (Segona Divisió) és el de Nacho Vidal, lateral dret de 29 anys que, malgrat no comptar amb massa minuts a Osasuna, suscita el desig del Real Oviedo. L'equip de Javi Calleja necessita reforçar la seva defensa després de la lesió de Lemos i, després de sondejar altres opcions, ha posat la seva mirada en el futbolista rojillo. No obstant això, la postura de la directiva pamplonesa és ferma: no volen desprendre's d'ell en aquest mercat, encara que a la pràctica no està tenint continuïtat amb Vicente Moreno.

Avui dia, l'operació sembla bloquejada, ja que la decisió d'Osasuna és clara i el futbolista finalitza contracte al juny d'aquest mateix any. Queda per veure si la direcció esportiva de Tajonar mantindrà la seva posició inquebrantable o, per contra, cedirà a la pressió i a una possible proposta més sucosa per part del conjunt carbayó.

| @caosasuna

Un lateral amb pocs minuts, però pretès a Segona

Nascut a El Campello (Alacant) el 24 de gener de 1995, Nacho Vidal (1,80 m d'alçada) es va formar a les categories inferiors del Valencia CF, arribant fins i tot a passar pel VCF Futbol Base i el Valencia Mestalla abans de fer el salt al primer equip che la temporada 2017/18. Aquell mateix estiu, CA Osasuna es va fer amb els seus serveis abonant al voltant d'1 milió d'euros, amb la intenció d'afiançar el costat dret de la defensa.

El seu valor de mercat actual, d'acord amb les dades publicades, se situa en 1,50 milions d'euros, una xifra considerable, si bé va arribar a assolir els 5 milions (el seu pic més alt, al març de 2022). Malgrat aquesta valoració, Vicente Moreno no ha confiat massa en ell en la present temporada, en la qual ha alternat participacions molt esporàdiques amb suplències recurrents. Fins a la data, acumula 8 aparicions entre LaLiga i Copa del Rei, amb un total de 307 minuts: 5 en la competició de lliga (120 minuts) i 3 a la Copa (187 minuts), on va aconseguir 1 gol.

| @caosasuna

Postura ferma d'Osasuna i la insistència de l'Oviedo

Les informacions publicades per La Nueva España assenyalen que l'Oviedo, un històric de Segona que busca tornar a l'elit, hauria persuadit Nacho Vidal amb el seu projecte esportiu. Al principi, el jugador no estava del tot convençut d'abandonar El Sadar, però davant la seva escassa presència a l'onze i els plans de futur del quadre carbayó, hauria variat la seva postura. No obstant això, Osasuna manté un "no" rotund a la seva sortida en aquest mercat d'hivern, fins i tot malgrat que, a partir de juny, el futbolista quedarà lliure si no es produeix una renovació.

El Diario de Navarra apunta que la directiva rojilla considera Nacho Vidal una peça important dins de la plantilla, bé com a recanvi, bé com a possible titular si les circumstàncies així ho exigissin. A més, el tècnic Vicente Moreno no té intenció de veure minvada la seva defensa en plena temporada, sobretot si l'equip pretén mantenir la seva competitivitat. Per a Osasuna, desprendre's d'un jugador sense un recanvi de garanties seria assumir un risc innecessari, especialment en una Lliga tan exigent.