Roncero flipa, la RFEF salva l'Espanyol: No hi haurà humiliació del Barça dijous

per Iker Silvosa

La tensió està pels núvols i la polèmica ha esclatat abans fins i tot que rodi la pilota a l'RCDE Stadium aquest dijous. El futbol mai és només futbol quan es tracta d'un derbi català, especialment amb un títol de lliga en joc. La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha pres una decisió insòlita per evitar incidents desagradables en un partit de màxima rivalitat com és l'Espanyol-Barça. Una decisió que ha generat molta controvèrsia i, com sempre, ha dividit opinions.

El FC Barcelona té totes les paperetes per proclamar-se campió de LaLiga aquest dijous davant el seu etern rival ciutadà, l'RCD Espanyol. La situació recorda inevitablement el que va passar fa només dos anys, quan els blaugranes van celebrar el títol precisament en aquest estadi. En aquella ocasió, l'alegria culé va acabar en escenes vergonyoses: diversos seguidors de l'Espanyol van envair el terreny de joc amb actitud agressiva, forçant els futbolistes visitants a refugiar-se ràpidament al túnel de vestidors.

La preocupació és evident. Ningú vol que es repeteixin aquestes imatges que tant van danyar la imatge del futbol espanyol, i que encara avui són recordades amb amargor per ambdues aficions.

| RTVE

La decisió polèmica de la RFEF

La Federació ha decidit no lliurar la copa al Barça en cas que certifiqui el seu títol dijous al camp de l'Espanyol. La raó principal és evitar provocacions i qualsevol episodi que pugui desembocar en violència. Per tant, fins i tot si el Barça guanya LaLiga al camp rival, no aixecaran allà el trofeu, sinó que hauran d'esperar al diumenge, quan reben el Villarreal al Camp Nou.

Aquesta determinació ha causat enrenou. Tomás Roncero, conegut periodista i col·laborador de "El Chiringuito", ha reaccionat de manera contundent a les xarxes socials després de les revelacions fetes al programa per Juanfe Sanz. Segons va informar el periodista esportiu, la placa del trofeu ja porta gravat el nom del Barça, i a més, s'haurien col·locat ja les cintes decoratives amb els colors blaugranes a la copa, una cosa que, donada la matemàtica, encara no és definitiva.

Roncero va resumir la seva incredulitat en només unes poques paraules: "Jo flipo. Respect", deixant clara la seva ironia i desacord amb una situació que ell considera irrespectuosa per al Real Madrid, equip que matemàticament encara té possibilitats, encara que remotes, de conquerir el títol de lliga.

Encara que les possibilitats del Real Madrid per arrabassar-li el títol al Barça són mínimes, tècnicament existeixen: els blancs necessitarien pràcticament un miracle. Amb només tres jornades per disputar, el Madrid hauria de guanyar tots els seus partits, mentre que el Barça hauria de perdre almenys dos partits i no guanyar el tercer. És a dir, obtenir un màxim d'un dels nou punts restants.

Des del punt de vista de l'Espanyol, la situació també és complexa. Els blanc-i-blaus travessen una temporada irregular, immersos en la lluita per no descendir. Un resultat advers davant el seu etern rival no només significaria perdre un derbi, sinó complicar-se encara més la permanència a Primera Divisió.

D'altra banda, l'Espanyol, que tan bones sensacions ens estava deixant en aquest segon tram de competició, ha desaccelerat en les últimes setmanes i la preocupació està retornant. Són cinc punts els que el separen ara mateix del descens i, a més, s'acosten dues dates complexes: el Barça que es juga el títol i Osasuna que està en plena lluita per ficar-se en llocs europeus.