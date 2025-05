Proposta boja de Jota Jordi per celebrar LaLiga, Gaspart s'hi suma: 'Ens banyem...'

La tensió pel títol de LaLiga està arribant al seu punt màxim. A falta de tres partits per disputar-se, el FC Barcelona es troba a només dos punts d'aconseguir el campionat, i podria celebrar-ho ja avui o demà. Si el Real Madrid no guanya el seu partit contra el Mallorca aquesta tarda, els culers ja serien campions matemàtics, sense necessitat de jugar el seu pròxim enfrontament contra l'Espanyol. No obstant això, si el Madrid compleix i venç, el Barça hauria d'esperar fins demà per guanyar la Lliga en el derbi contra l'Espanyol al seu camp, cosa que afegiria una dosi extra d'emoció.

La proposta de Jota Jordi: Banyar-se a la Barceloneta

Per celebrar aquest possible títol, Jota Jordi, col·laborador de El Chiringuito de Jugones, ha llançat una proposta que ha sorprès a molts: “Quan es confirmi que som campions, agafeu tots un banyador i una tovallola, i anem a la platja de la Barceloneta a banyar-nos en directe, a El Chiringuito". Aquest peculiar pla, que busca reunir els aficionats culers, té com a escenari la famosa platja barcelonina, i es promet com una celebració única si el Barça es consagra campió avui mateix.

La data d'aquesta celebració dependrà del resultat del Real Madrid: si els d'Ancelotti no aconsegueixen guanyar el Mallorca, els culers celebrarien la Lliga aquesta mateixa nit. Si el Madrid s'imposa, els aficionats hauran d'esperar fins demà després del partit contra l'Espanyol. Per fer-ho encara més especial, Jota Jordi confirma que la celebració serà transmesa en directe a El Chiringuito, cosa que generarà una onada d'entusiasme a tota Espanya.

| El Chiringuito

Joan Gaspart i Toni Freixa s'afegeixen al pla

La proposta ha rebut un suport entusiasta per part de figures conegudes i de prestigi del Barça, inclòs Joan Gaspart, qui va estar present durant l'anunci de Jota Jordi al podcast Sólo para culés. Gaspart no només va recolzar la idea de celebrar el títol a la platja, sinó que va afegir un toc d'humor: “El d'anar en banyador, perfecte, però en calçotets també es pot banyar. I jo us portaré on ens hem de banyar”, va comentar entre rialles.

Gaspart és conegut per les seves celebracions excèntriques. De fet, es va fer molt popular quan es va banyar al riu Tàmesi després de la victòria del Barça a la Copa d'Europa contra la Sampdoria el 1992. Més recentment, el 2017, va repetir la gesta banyant-se a la platja de la Barceloneta després de la històrica remuntada davant el PSG als quarts de final de la Lliga de Campions.

Toni Freixa també ha confirmat la seva presència a la celebració, garantint que els seguidors del Barça gaudiran d'una festa memorable. Tots dos s'afegeixen a la proposta de Jota Jordi, qui assegura que aquesta celebració serà un moment èpic per als culers. El tertulià, a més, ha deixat entreveure que podria passar-se algun directiu de l'actual cúpula culer.