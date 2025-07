Roncero esclata contra Vinícius abans del PSG - Reial Madrid: 'Espavila, Vini...'

El Mundial de Clubs segueix avançant i a Madrid les expectatives mai s’aturen. L’arribada del tram decisiu coincideix amb un dels moments més delicats per a alguns dels futbolistes cridats a liderar el projecte blanc. Les mirades tornen a centrar-se en un Vinicius a qui l’arribada de Xabi Alonso no sembla, almenys de moment, haver-li suposat un punt d’inflexió després d’una temporada tan grisa.

El debat sobre el rendiment de Vinicius Júnior torna a escena just abans d’una de les cites més exigents: les semifinals davant el PSG. El brasiler, que el curs passat va il·lusionar el madridisme i va fregar la Pilota d’Or, viu una temporada 2024/25 lluny dels seus millors dies. L’afició, acostumada al seu desequilibri i capacitat per decidir partits, comença a impacientar-se davant una versió molt més discreta de l’extrem.

El contrast amb el Vinicius que meravellava el curs passat és evident. El 2024, després de perdre la votació de la Pilota d’Or a l’últim moment, va deixar un missatge desafiant a les xarxes socials: “Ho faré 10 vegades millor si cal, no esteu preparats”. Tanmateix, aquest promès salt endavant encara no ha arribat. En l’exercici actual, Vinicius ha estat menys determinant, veient-se fins i tot eclipsat tant per grans estrelles rivals com per companys inesperats.

Gonzalo i l’ombra del canterà al Mundial de Clubs

L’escenari del Mundial de Clubs ha servit per accentuar encara més el debat. Tot i que Vinicius ha estat titular en els cinc partits disputats pel Real Madrid a la competició, només ha brillat en el partit davant el Salzburg, on va anotar el seu únic gol al torneig. La gran sorpresa ha estat la irrupció del jove Gonzalo, que amb només 21 anys i poca experiència al primer equip, ha signat quatre gols i una assistència, convertint-se en el veritable protagonista blanc a la competició.

Aquesta situació ha generat veus crítiques dins i fora del club. L’exigència del Madrid és màxima i, com va recordar Tomás Roncero a El Chiringuito, “tens un nano de 21 anys que t’està menjant la torrada. Espavila i menja’t el PSG”. El periodista va anar més enllà i va proposar fins i tot que Vinicius comenci des de la banqueta: “Que vegi que no és intocable”.

La pressió abans del duel davant el PSG i el pols per la titularitat

El proper enfrontament davant el PSG arriba carregat de pressió i amb molts dubtes sobre el paper que jugarà Vinicius. El tècnic, conscient de la manca de contundència als últims metres, estudia alternatives. No és només la presència del canterà el que pesa sobre el brasiler: l’ombra de Kylian Mbappé, amb una temporada estel·lar, fa més evident la davallada de l’extrem blanc.

Des del vestidor es transmet tranquil·litat, però portes enfora la impaciència es nota. L’afició vol veure el Vinicius decisiu i elèctric que tantes vegades ha canviat partits. El mateix Roncero insistia: “Vinicius pot jugar cada dia com el dia del Salzburg… però en els últims partits no ho ha fet”.

El Real Madrid afronta el creuament davant el PSG amb una pregunta a l’aire: serà aquest el partit que retorni la millor versió de Vinicius? El context és ideal per reivindicar-se, però també perquè els focus se centrin en les decisions del tècnic i en la reacció del mateix jugador. Si l’aposta surt bé, Vinicius podrà acallar les crítiques i recuperar el protagonisme perdut. Si no, el debat sobre el seu futur a l’onze titular creixerà en intensitat.

La nit de París pot ser decisiva per al brasiler i per a un Madrid que no es conforma amb mitges tintes. Perquè, com va recordar Roncero, “quan Vinicius vol, guanya el partit ell sol”. Ara només falta que torni a demostrar-ho quan més ho necessita el seu equip. El col·laborador d'El Chiringuito, per la seva banda, no es mostra especialment optimista amb el brasiler. Això va ser el que va dir:



"Jo sempre defenso Vinicius perquè és top mundial, però aquest Mundial de Clubs no està jugant al nivell de top mundial. Només el dia del Salzburg ho va fer. I Vinicius pot jugar cada dia com el dia del Salzburg. I el que cal dir-li és 'Espavila, Vini, perquè tu quan vols desequilibres, guanyes el partit tu sol, te'n vas 20 vegades, i en els últims partits no ho has fet. Tens un nano de 21 anys que t’està menjant la torrada. Espavila i menja’t el PSG'. Jo el deixaria a la banqueta, que vegi que no és intocable".