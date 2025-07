Roncero estalla contra Vinicius antes del PSG - Real Madrid: 'Espabila, Vini...'

El Mundial de Clubes sigue avanzando y en Madrid las expectativas nunca se detienen. La llegada del tramo decisivo coincide con uno de los momentos más delicados para algunos de los futbolistas llamados a liderar el proyecto blanco. Las miradas vuelven a centrarse en un Vinicius al que la llegada de Xabi Alonso no parece, al menos de momento, haberle supuesto un punto de inflexión después de tan grisácea temporada.

El debate sobre el rendimiento de Vinicius Júnior vuelve a escena justo antes de una de las citas más exigentes: las semifinales frente al PSG. El brasileño, que el curso pasado ilusionó al madridismo y rozó el Balón de Oro, vive una temporada 2024/25 lejos de sus mejores días. La afición, acostumbrada a su desequilibrio y capacidad para decidir partidos, empieza a impacientarse ante una versión mucho más discreta del extremo.

El contraste con el Vinicius que maravillaba el pasado curso es evidente. En 2024, tras perder la votación del Balón de Oro en el último momento, dejó un mensaje desafiante en redes sociales: “Lo haré 10 veces mejor si es necesario, no están preparados”. Sin embargo, ese prometido salto adelante todavía no ha llegado. En el presente ejercicio, Vinicius ha sido menos determinante, viéndose incluso eclipsado tanto por grandes estrellas rivales como por compañeros inesperados.

Gonzalo y la sombra del canterano en el Mundial de Clubes

El escenario del Mundial de Clubes ha servido para acentuar todavía más el debate. Aunque Vinicius ha sido titular en los cinco partidos disputados por el Real Madrid en la competición, sólo ha brillado en el encuentro ante el Salzburgo, donde anotó su único gol en el torneo. La gran sorpresa ha sido la irrupción del joven Gonzalo, que con apenas 21 años y escasa experiencia en el primer equipo, ha firmado cuatro goles y una asistencia, convirtiéndose en el verdadero protagonista blanco en la competición.

Esta situación ha generado voces críticas dentro y fuera del club. La exigencia del Madrid es máxima y, como recordó Tomás Roncero en El Chiringuito, “tienes a un chaval de 21 años que te está comiendo la tostada. Espabila y cómete al PSG”. El periodista fue más allá y propuso incluso que Vinicius empiece desde el banquillo: “Que vea que no es intocable”.

La presión antes del duelo ante el PSG y el pulso por la titularidad

El próximo enfrentamiento ante el PSG llega cargado de presión y con muchas dudas sobre el papel que jugará Vinicius. El técnico, consciente de la falta de contundencia en los últimos metros, estudia alternativas. No es sólo la presencia del canterano lo que pesa sobre el brasileño: la sombra de Kylian Mbappé, con una temporada estelar, hace más evidente el bajón del extremo blanco.

Desde el vestuario se transmite tranquilidad, pero puertas afuera la impaciencia se nota. La afición quiere ver al Vinicius decisivo y eléctrico que tantas veces ha cambiado partidos. El propio Roncero insistía: “Vinicius puede jugar todos los días como el día del Salzburgo… pero en los últimos partidos no lo ha hecho”.

El Real Madrid afronta el cruce ante el PSG con una pregunta en el aire: ¿será este el partido que devuelva la mejor versión de Vinicius? El contexto es ideal para reivindicarse, pero también para que los focos se centren en las decisiones del técnico y en la reacción del propio jugador. Si la apuesta sale bien, Vinicius podrá acallar las críticas y recuperar el protagonismo perdido. Si no, el debate sobre su futuro en el once titular crecerá en intensidad.

La noche de París puede ser decisiva para el brasileño y para un Madrid que no se conforma con las medias tintas. Porque, como recordó Roncero, “cuando Vinicius quiere, gana el partido él solo”. Ahora sólo falta que vuelva a demostrarlo cuando más lo necesita su equipo. El colaborador de El Chiringuito, por su parte, no se muestra especialmente optimista con el brasileiro. Esto fue lo que dijo:



"Yo siempre defiendo a Vinicius porque es top mundial, pero este Mundial de Clubes no está jugando al nivel de top mundial. Sólo el día del Salzburgo lo hizo. Y Vinicius puede jugar todos los días como el día del Salzburgo. Y lo que hay que decirle es 'Espabila, Vini, porque tú cuando quieres desequilibras, ganas el partido tú solo, te vas 20 veces, y en los últimos partidos no lo has hecho. Tienes a un chaval de 21 años que te está comiendo la tostada. Espabila y cómete al PSG'. Yo le dejaría en el banquillo, que vea que no es intocable".