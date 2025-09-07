Inquietud al Barça, Frenkie de Jong no renova: els motius

L'aturada deixa una imatge inquietant a Catalunya, amb el vestidor pendent de l'estat del migcentre. Frenkie de Jong va abandonar la concentració neerlandesa abans d'hora per molèsties lleus i va tornar a Barcelona per a noves proves.
Ronald Koeman va parlar d'una decisió prudent, descartant gravetat immediata i prioritzant la recuperació del jugador.En aquest tipus de lesions menors, els terminis habituals oscil·len entre una i dues setmanes. Sempre supeditats al resultat dels exàmens previstos després del cap de setmana.
De l'Ajax al Camp Nou el 2019, un fitxatge per ordenar l'equip
El neerlandès va arribar anunciat el gener de 2019 i es va incorporar al juliol per 75 milions més variables. Venia de fer un gran paper amb l'Ajax davant el Madrid a la Champions. Juntament amb De Ligt, va ser l'estrella d'aquell equip que tant va il·lusionar i que va acabar sent eliminat a semifinals de Champions contra el Tottenham.
El seu fitxatge va encarnar les màximes expectatives del projecte, per talent, encaix posicional i continuïtat d'estil. Amb Flick a la banqueta, De Jong ha mantingut l'estatus de peça estructural, especialment en escenaris de possessió i sortida sota pressió.
Renovació encallada a 7/09/2025: salari, ‘fair play’ i jerarquies internes
El contracte de De Jong expira el 30 de juny de 2026, cosa que permet negociar lliurement amb altres clubs des de l'1 de gener. Barcelona ha intensificat els contactes les últimes setmanes, però encara no existeix signatura i la negociació continua oberta. Tot depèn dels ajustos salarials i de la planificació del límit de cost de plantilla. El jugador ha reiterat la seva voluntat de seguir, encara que l'escenari roman sense resolució definitiva.
Dues forces que empenyen el tauler: Bernal apunta i l'Aràbia tempta
La recuperació de Marc Bernal, jugador del planter amb peu de migcentre i lectura d'elit, reordena les jerarquies. Després de la seva ruptura del creuat i menisc el 2024, el club ha comunicat avenços i ja el té en dinàmica de primer equip per a un retorn controlat.
Flick valora el seu desplegament i personalitat, obrint competència directa a la base del migcamp. En paral·lel, des de primavera s'han succeït informes sobre interès saudita per De Jong, amb propostes molt difícils d'igualar a Europa. Aquesta pressió econòmica afegeix complexitat a una renovació que exigeix equilibri entre ambició esportiva i sostenibilitat financera.
Full de ruta immediata del club abans del gener de 2026
El Barça pretén reactivar converses després de l'aturada, amb fórmules de contracte que suavitzin l'impacte salarial i assegurin la continuïtat del migcentre. La prioritat és evitar arribar al gener sense blindatge, perquè el mercat operarà en contra del club.
Si els terminis mèdics confirmen molèsties menors, De Jong s'hauria de reincorporar gradualment, mentre Bernal entra amb minuts programats per competir sense riscos. El desenllaç dependrà de la flexibilitat d'ambdues parts i que el projecte esportiu convenci el futbolista.