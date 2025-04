Ronald Koeman encén els culers amb unes paraules sobre el Barça

En el marc de la presentació de la cinquena edició de la Koeman Cup, un torneig benèfic de golf i pàdel en suport a la Fundació Cruyff, Ronald Koeman, actual seleccionador dels Països Baixos i exentrenador del FC Barcelona, va compartir les seves impressions sobre el moment que travessa el conjunt blaugrana i les seves perspectives a la Lliga de Campions.

Context i actualitat de l'equip

El FC Barcelona, sota la direcció de Hansi Flick, ha mostrat una notable millora en el seu rendiment, evidenciada en la recent victòria per 4-0 sobre el Borussia Dortmund en els quarts de final de la Champions League. Aquest resultat ha generat entusiasme entre els aficionats i ha posicionat l'equip com un dels contendents al títol.

Tanmateix, Koeman va instar a la cautela, assenyalant que, encara que el Barcelona està en un nivell competitiu, no és el favorit per alçar-se amb el trofeu. Va esmentar equips com el Paris Saint-Germain i l'Arsenal, destacant el seu alt rendiment en la competició. Segons les seves paraules, "El PSG també està molt bé, l'Arsenal que vaig veure contra el Madrid pot guanyar la Champions… Cal reconèixer el rival també; el Dortmund va tenir les seves oportunitats, el 4-0 va ser un resultat exagerat".

| @FCBarcelona, Joan Laporta, @frenkiedejong, Ronald Koeman, XCatalunya

Millora clara del Barça

El Barcelona ha experimentat una evolució significativa en el seu joc, amb un centre del camp enfortit per jugadors com Frenkie de Jong, Pedri, Fermín i Gavi. Koeman va ressaltar la importància d'aquest sector, considerant-lo el "cor del equip" i subratllant la qualitat i les alternatives disponibles.

Quant a la direcció tècnica, Koeman va elogiar el treball de Hansi Flick, destacant la seva capacitat per manejar el grup i crear un ambient positiu. "L'entrenador posa el seu estil, maneja bé el grup, hi ha bon ambient", va afirmar.

Sobre Frenkie de Jong, Koeman va expressar el seu desig que el migcampista continuï al club per molts anys, ressaltant la seva importància en l'equip i el seu recent rendiment com a capità. "Quan està bé, no hi ha dubtes del seu joc. Ahir va portar el braçalet de capità, això parla per si sol. Tant de bo segueixi molts anys al Barça", va comentar.

| XCatalunya, Canva

Messi per sobre de Lamine Yamal

En relació a Lamine Yamal, jove talent de 17 anys, Koeman va demanar paciència i va evitar comparacions amb Lionel Messi, emfatitzant que "Messi és únic" i que Yamal encara està en les etapes inicials de la seva carrera.

Finalment, en abordar la derrota del Real Madrid per 3-0 davant l'Arsenal, Koeman va reconèixer la capacitat de l'equip blanc per remuntar, però va subratllar la necessitat de millorar el seu rendiment. "Si hi ha un equip que pot remuntar un resultat així és el Madrid, però ha de millorar molt. L'Arsenal va ser molt superior", va concloure.

La Koeman Cup, que se celebrarà els dies 26 i 27 de juny al Club de Golf Barcelona, destinarà els seus beneficis a la Fundació Cruyff, reafirmant el compromís de Koeman amb el llegat de Johan Cruyff i el suport a l'esport infantil.