Xavier Valls 'descobreix' el secret de Frenkie de Jong

Ho expliques fa sis mesos i ningú et creu. L'estiu passat hi havia diversos integrants de la plantilla culé que semblaven sentenciats. El seu nivell era molt criticat i tothom els volia lluny del Camp Nou. No obstant això, Hansi Flick ha aconseguit treure d'ells, gairebé per art de màgia, un nivell que semblaven haver perdut per sempre. Un d'ells és, per descomptat, Frenkie de Jong.

El FC Barcelona sota la direcció del tècnic alemany Hansi Flick segueix en plena lluita pels títols importants. L'equip es troba en un moment clau, especialment després del recent encontre contra el Borussia Dortmund a la Champions League, en què va mostrar una imatge excel·lent.

Un protagonista central en aquesta transformació ha estat Frenkie de Jong. El migcampista neerlandès estava sota la lupa de tothom aquesta mateixa temporada per la seva falta d'intensitat i actitud sobre el camp. Les crítiques havien estat especialment dures, fins i tot per part de periodistes reconeguts com Xavier Valls, qui fins fa poc qüestionava la seva continuïtat al club català.

El rendiment recent de De Jong ha revertit completament aquestes opinions negatives. En el partit contra el Borussia Dortmund, Frenkie va destacar pel seu enorme desplegament físic i la seva capacitat de pressió constant, aspectes que havien estat les seves grans mancances en temporades anteriors. Va registrar una efectivitat superior al 90% en les seves passades, va ser el jugador amb més recuperacions a la medul·lar, i a més va liderar amb claredat la pressió avançada del conjunt blaugrana. Amb tot, l'actuació de Frenkie de Jong va ser fonamental per a la victòria blaugrana.

Xavier Valls revela el 'secret' de Frenkie

Precisament el periodista Xavier Valls ha canviat radicalment la seva opinió sobre el neerlandès després de la seva última actuació. En un comentari a Twitter va expressar: "Avui SÍ que m'està agradant Frenkie de Jong. És com si Gavi li hagués fet una transfusió de sang".

Aquesta comparació no és casual. Gavi és conegut per ser un jugador que destaca precisament per la seva entrega absoluta, actitud combativa i enorme intensitat en cada encontre. En mencionar aquesta 'transfusió de sang', Valls fa referència directa al gran canvi d'actitud que ha mostrat De Jong, qui semblava mancar anteriorment d'aquestes qualitats. Ara, Frenkie llueix com un jugador revitalitzat, més compromès i determinant.

El paper renovat de Frenkie de Jong té una explicació clara en l'arribada de Hansi Flick a la banqueta culé. L'entrenador alemany, partidari d'un estil de joc de pressió alta i ràpida recuperació, ha vist en el neerlandès el futbolista perfecte per implementar la seva idea tàctica.

Frenkie aporta equilibri i versatilitat, combinant la seva claredat en la distribució de la pilota amb una agressivitat defensiva abans poc habitual en ell. Flick li ha retornat confiança plena, convertint-lo en titular indiscutible i figura clau per als pròxims compromisos.