Gir de 180 graus al Celta amb Fer López

El RC Celta de Vigo ha experimentat una temporada plena d'incertesa, amb alts i baixos constants. No obstant això, enmig d'aquest voràgine de canvis, un jove talent ha emergit com una de les grans promeses del club, sorprenent a propis i estranys. I ajudant l'equip a estar ara acariciant Europa.

Giráldez, des que va arribar, ha sorprès els seguidors celestes amb la seva aposta per la rotació contínua, sense repetir alineació en cap dels més de 40 partits que porta al capdavant de l'equip. Aquesta política ha permès el descobriment de jugadors inesperats i, entre ells, destaca especialment Fer López.

| Celta de Vigo

Precisament, López va debutar al desembre de 2024 davant el Mallorca, en una jornada que marcaria el seu destí amb els viguesos. Des d'aquell moment, la seva evolució ha estat notable, consolidant-se a poc a poc com una opció recurrent en l'esquema ofensiu de l'equip celeste.

Fer López va assolir el seu punt més alt recentment després d'anotar el seu primer gol en la màxima categoria del futbol espanyol, precisament davant el mateix rival contra el qual va debutar: el Mallorca. La seva anotació va suposar una remuntada clau que ha col·locat el Celta en posicions de classificació europea, generant il·lusió i optimisme a Balaídos.

El jugador gallec està demostrant posseir característiques similars a les de l'històric davanter Iago Aspas, gràcies a la seva habilitat en la definició, mobilitat i capacitat per associar-se en l'atac. Aquest gol, a més del seu creixement sostingut en minuts i confiança, el converteix en una peça fonamental per al futur immediat del club.

Interès creixent i possible marxa el 2026

Malgrat l'entusiasme generat per López, no tot és optimisme a les oficines del Celta. La recent decisió del jugador de signar amb Jorge Mendes, un dels agents més poderosos del mercat futbolístic internacional, ha generat certa inquietud. Mendes és conegut per facilitar importants moviments en el mercat, tal com va succeir anteriorment amb talents celestes com Gabri Veiga o Santi Mina.

Encara que Fer López ha manifestat reiteradament el seu desig de romandre a Vigo, la temptació de jugar competicions europees com la UEFA Champions League podria fer que la seva sortida del club es produeixi abans del previst. Fonts properes al club suggereixen que, encara que la temporada 2025-2026 sembla assegurada, l'estiu de 2026 podria ser determinant per a la carrera del prometedor mitjapunta.

El club ha reaccionat preventivament estenent el seu contracte fins al 2028 i establint una clàusula de rescissió al voltant dels 40 milions d'euros, un blindatge considerable que reflecteix clarament la importància del jugador en el projecte celeste.

Futur immediat amb la selecció sub-21

En paral·lel, Fer López podria coronar un any excepcional amb la seva participació en el pròxim Europeu Sub-21, sota les ordres de Santi Denia. El seleccionador espanyol ha seguit de prop la seva evolució i s'espera que la seva convocatòria, sigui aquest estiu o en posteriors compromisos de 2025, es converteixi en el premi perfecte per a la seva destacada temporada.

Aquesta possible convocatòria serviria, a més, per augmentar encara més la seva cotització en el mercat, atraient l'atenció de grans clubs europeus. Mentrestant, a Vigo gaudeixen del present sabent que compten amb un talent que pot marcar una època, però amb la cautela pròpia de qui ja coneix el mercat.

El temps determinarà finalment el futur de Fer López, però per ara el Celta pot presumir de tenir a les seves files una de les grans revelacions de LaLiga.