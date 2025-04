Bones notícies per al Sevilla: El jugador que vol seguir en la temporada 2025-26

per Iker Silvosa

La temporada del Sevilla FC ha estat marcada per alts i baixos, lesions i la recerca constant d'estabilitat en el seu mig del camp. No obstant això, enmig de les turbulències, hi ha una notícia positiva que il·lusiona especialment els aficionats sevillistes de cara a la temporada 2025-2026.

En aquest context, la figura de Sambi Lokonga ha destacat notablement. El migcampista belga, cedit a l'estiu per l'Arsenal, podria haver manifestat obertament el seu desig de seguir vestint la samarreta sevillista més enllà de juny de 2025, quan acaba la seva cessió, segons asseguren des de Fichajes.net. I, per descomptat, aquesta voluntat és recíproca, ja que a Nervión estan més que satisfets amb les seves prestacions, que l'han portat a consagrar-se com a indiscutible en els esquemes de García Pimienta.

Lokonga, encara que no ha aconseguit marcar gols, ha brindat dues assistències importants aquesta temporada. Ha jugat 19 dels 30 partits possibles a LaLiga, cosa que reflecteix clarament el seu pes específic en l'esquema sevillista. A més, la seva disciplina en el terreny de joc és notable, acumulant únicament quatre targetes grogues i evitant en tot moment expulsions que puguin perjudicar l'equip.

No obstant això, la continuïtat i regularitat de Lokonga s'han vist afectades per dues lesions musculars que el van allunyar diverses setmanes del terreny de joc. Tot i això, el seu rendiment ha estat tan positiu que tant el jugador com el club consideren prioritari mantenir la relació professional.

Negociacions avançades amb l'Arsenal

Des de Londres, les notícies també són favorables per als interessos sevillistes. Lokonga no entra en els plans de Mikel Arteta a causa de l'elevada competència en el centre del camp de l'Arsenal. Aquesta situació facilita una negociació entre ambdós clubs, ja encaminada cap a una ampliació del préstec del belga.

Encara que la idea inicial del Sevilla és aconseguir una cessió sense obligació de compra, fonts properes al club apunten que no descarten incloure una opció de compra voluntària. Tot dependrà finalment de les condicions econòmiques imposades pel club londinenc, però l'optimisme regna a les oficines del Sánchez-Pizjuán.

Per al Sevilla, assegurar la continuïtat de Lokonga és una jugada estratègica que garantiria estabilitat i talent en una zona sensible del camp. La seva visió de joc, capacitat associativa i fortalesa física quan està al màxim nivell el converteixen en una peça indispensable per al futur immediat.

Els pròxims dies seran claus per concretar les negociacions i assegurar oficialment que Lokonga continuarà sent jugador sevillista durant la temporada 2025-2026. L'afició ja somia amb veure el belga comandant el mig del camp blanc-i-vermell en grans nits europees.