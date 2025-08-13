Gran notícia al Reial Saragossa: Un porter de talla mundial vol jugar a la Romareda

El Real Zaragoza té sobre la taula una proposta que crida l'atenció pel nom, la trajectòria i el context en què arriba. Es tracta d'un porter internacional amb una carrera llegendària i un objectiu molt clar: disputar el sisè Mundial de la seva trajectòria professional, quelcom a l'abast de ben pocs futbolistes a la història.
El club aragonès, que des de principis d'estiu analitza opcions per a la porteria, encara no ha donat resposta a aquesta oferta. La direcció esportiva, encapçalada per Txema Indias, maneja múltiples alternatives i, tot i que el perfil en qüestió no deixa indiferent, també desperta dubtes per la seva edat i la necessitat d'assegurar minuts perquè el jugador pugui complir el seu gran objectiu.
Un porter amb història i ambició intacta
El porter, que als seus 40 anys manté una preparació física envejable, busca un destí a Espanya que li garanteixi protagonisme sota pals. Viu actualment a Madrid, no ocupa plaça d'extracomunitari i està disposat fins i tot a competir a Segona Divisió si això li assegura continuïtat.
El seu palmarès i experiència són innegables: més d'un centenar d'internacionalitats, participació en cinc Copes del Món i un recorregut pel futbol europeu que inclou etapes a França, Espanya, Bèlgica i Itàlia. El seu darrer gran èxit va ser la conquesta de la Copa Oro amb la seva selecció, tot i que en aquella ocasió no va sumar minuts.
El Zaragoza i la recerca de l'equilibri
La fugida d'Andrés, qui va deixar plantat el club a l'últim moment per signar per l'Almería, va deixar la plantilla sense una peça clau ja pactada. Des de llavors, els intents per incorporar porters com Cárdenas, Pacheco, Raúl Fernández, Guaita o Mariño han quedat frustrats, ja sigui per negativa dels seus clubs d'origen o per rebutjar la Segona Divisió.
En aquest context, l'arribada d'un porter amb una experiència semblant podria aportar lideratge i seguretat a un vestidor que aspira a lluitar per l'ascens. Tanmateix, també genera interrogants: seria una incorporació de present o un cop mediàtic amb risc esportiu? I, sobretot, podria mantenir el nivell exigit per competir en una categoria tan dura com la Lliga Hypermotion?
Un mercat saturat d'oferiments
Txema Indias ha rebut aquest estiu una llarga llista de noms. Des de joves promeses a la recerca de minuts, com el cedit Slonina del Chelsea, fins a veterans contrastats com Antonio Adán. Aquest porter, en concret, se suma a aquesta llista amb l'avantatge d'arribar lliure i de mostrar una predisposició total per adaptar-se al projecte.
L'operació, en qualsevol cas, no és senzilla. Tot i estar sense equip, la seva experiència i trajectòria el situen en un rang salarial que podria tensar el pressupost del club. La decisió, per tant, dependrà de si el Zaragoza prioritza l'experiència immediata o busca una aposta de futur.
El compte enrere cap al Mundial
Per al mateix jugador, aquesta oportunitat és molt més que un contracte. És la possibilitat de tancar la seva carrera a Europa amb un repte esportiu i personal de dimensions històriques: ser un dels pocs futbolistes en disputar sis Copes del Món. Sense protagonisme, les seves opcions es reduirien dràsticament, per la qual cosa necessita una resposta ràpida.
Mentrestant, segueix entrenant-se pel seu compte, confiant que la trucada definitiva arribi abans que el mercat tanqui. I tot i que existeixen alternatives, la seva preferència és clara: seguir a Espanya, competir al màxim nivell possible i demostrar que la seva experiència encara pot marcar diferències.
El veterà porter que espera una resposta del Real Zaragoza no és altre que Guillermo “Memo” Ochoa.