La vermella a Kylian Mbappé enfonsa el Reial Madrid: La reacció de Ramón Álvarez de Mon

Inexplicable el que ha fet Kylian. L'atacant del Real Madrid ha comès una gravíssima entrada contra Antonio Blanco i ha vist la targeta vermella directa. Molt clara. Irrefutable. Aquesta acció del '9' merengue ha deixat anonadats a tots, ja que no és habitual aquest comportament en un davanter de la seva categoria.

Ha colpejat amb la planta de la bota a la zona de la tíbia del migcampista del Glorioso, canterà del Real Madrid. I ja no només l'altura. L'agressivitat amb què ha propiciat aquesta puntada ha estat molt contundent. Com si hagués anat a donar-li. I a fer-li mal. Sorprèn que, de primeres, Soto Grado no l'hagués advertit i hagi hagut de comprovar el VAR.

Això sí, amb prou feines ha durat tres segons al monitor, ja que no hi ha lloc a cap dubte. La reacció de Davide Ancelotti des de la banqueta i de Carlo Ancelotti des de la graderia, acompanyat d'un cigarret electrònic, ho deien tot.

Sigui com sigui, la realitat és que Kylian Mbappé ha deixat el seu equip amb un jugador menys amb aquesta decisió irresponsable. I ara al Real Madrid li tocarà remar a contracorrent. Ja no només per salvaguardar la seva distància a Mendizorrotza tota la segona meitat, sinó també per als dos pròxims partits, en què Ancelotti no podrà comptar amb la seva referència ofensiva.

"Se li ha anat el cap"

Tan clara i merescuda ha estat l'expulsió que, fixeu-vos, fins i tot en el madridisme assumeixen que està ben arbitrat. Per exemple, el periodista Ramón Álvarez de Mon ha publicat un tuit en què així ho mostra. "Se li ha anat el cap a Mbappé", reconeix. Això sí, molts altres, tot i no negar l'evidència de la vermella, es limiten a recordar l'acció de fa diversos mesos en el duel davant l'Espanyol.

En aquella ocasió, Carlos Romero va cometre una entrada a una alçada similar precisament a Kylian que va ser castigada amb només groga. Això sí, ni de bon tros l'agressivitat d'una i altra són comparables. Com diu Ramón, avui al francès se li ha anat completament el cap.

Cal recordar que el duel davant l'Alavés és de certa transcendència per al Real Madrid en la seva persecució al Barça a LaLiga. Necessiten guanyar sí o sí per mantenir la distància amb els culers en quatre punts. Si no ho fan, mitja lliga ja serà dels de Hansi Flick. A més, el d'avui era una bona oportunitat per adquirir la confiança suficient per poder plantejar l'èpica de dimecres a la Champions. Però res més lluny de la realitat.