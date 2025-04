Ni Celta ni Reial Madrid: El pròxim destí de Gabri Veiga a la LaLiga

El mercat de fitxatges sempre porta sorpreses i canvis inesperats, especialment a LaLiga, on els clubs busquen reforçar-se de manera estratègica per a la següent temporada. Un dels moviments més atractius involucra un prometedor centrecampista espanyol, el retorn del qual al futbol europeu està despertant gran interès i podria protagonitzar un traspàs sonat.

Gabri Veiga, migcampista de 22 anys que actualment milita a l'Al-Ahli d'Aràbia Saudita, està en el punt de mira de diversos clubs espanyols, especialment del Villarreal, que el considera una prioritat per reforçar la seva plantilla, tal com ha assegurat Fichajes.net. Després d'abandonar el RC Celta a l'agost de 2023 per una xifra propera als 30 milions d'euros, Veiga no ha acabat d'adaptar-se plenament al futbol saudita i la seva intenció és tornar a competir a Europa.

| Celta de Vigo, Gabri Veiga, XCatalunya

El Villarreal, sota la direcció de Marcelino García Toral, es troba en plena reestructuració amb vista a la pròxima temporada. La directiva groga veu en Veiga el jugador perfecte per injectar joventut, talent i capacitat ofensiva des de la segona línia. Aquesta opció cobra més rellevància atès que el club pretén mantenir la competitivitat a LaLiga i lluitar per llocs europeus.

Gabri Veiga ha tingut una temporada força destacada a Aràbia Saudita, participant en 25 duels de la Saudi Pro League, anotant 6 gols i aportant 4 assistències. Aquestes xifres el situen amb una participació directa en el 19% dels gols de l'equip, cosa que evidencia la seva importància ofensiva.

A més, Veiga compta amb un impressionant 85% de titularitats i ha disputat el 81% dels minuts possibles, acumulant només 5 targetes grogues en tota la temporada. Aquests dades destaquen la seva disciplina tàctica i la seva rellevància dins l'esquema de l'Al-Ahli, factors que interessen particularment al cos tècnic del Villarreal.

Què aportaria Gabri Veiga al Villarreal

El centrecampista gallec encaixaria perfectament en l'estil de joc que pretén implantar Marcelino, basat en transicions ràpides i presència ofensiva des de la medul·lar. Veiga destaca per la seva capacitat per arribar des del darrere amb perill, la seva visió per assistir als davanters i una notable habilitat per distribuir amb claredat la pilota.

A més, la seva joventut i experiència internacional suposen una combinació ideal per a un projecte esportiu que busca consolidar-se novament en competicions europees. La possibilitat de jugar en un campionat més competitiu i en un equip amb aspiracions clares seria un gran atractiu per al jugador.

Encara que l'interès és mutu i clar, l'operació no està exempta de dificultats. Gabri Veiga té contracte amb l'Al-Ahli fins al 2026, cosa que implica una negociació econòmica que podria ser exigent per al Villarreal. El club saudita buscarà recuperar bona part de la seva inversió inicial, cosa que podria significar un desemborsament significatiu per als grocs.

No obstant això, la voluntat del jugador i la necessitat esportiva del Villarreal podrien acostar posicions, facilitant una negociació beneficiosa per a ambdues parts.