Betis, Vila-real i Reial Societat competeixen per fitxar un exjugador del Barça

El mercat de fitxatges a LaLiga promet grans emocions per a aquest estiu, especialment quan diversos clubs busquen reforçar les seves plantilles amb noms de qualitat contrastada i experiència internacional. Un dels jugadors més interessants que podria tornar al futbol espanyol és un conegut exjugador del FC Barcelona, el contracte del qual finalitza aviat a la Premier League i ha despertat interès entre diversos equips importants del campionat espanyol.

Adama Traoré, extrem de gran potència física i excepcional velocitat, es troba actualment a les files del Fulham de la Premier League anglesa. Als seus 29 anys, aquest jugador format a la pedrera del FC Barcelona busca una oportunitat per tornar a Espanya després de diversos anys competint a Anglaterra, on, a més dels Cottagers, ha acumulat experiència en clubs com el Wolverhampton, Aston Villa i Middlesbrough.

La seva actual situació contractual, que acaba aquest proper juny, el converteix en una opció especialment atractiva, ja que la seva incorporació seria a cost zero, un detall que ha cridat ràpidament l'atenció de clubs espanyols com Villarreal, Real Sociedad i Real Betis.

Durant aquesta temporada al Fulham, Adama Traoré ha mostrat un rendiment notable. Ha disputat 29 partits a l'exigent Premier League, on ha anotat dos gols i proporcionat cinc assistències, acumulant un total de 741 minuts jugats a la competició. Aquestes xifres reflecteixen la seva importància com a jugador d'impacte, capaç de generar ocasions gràcies a la seva habilitat per desbordar per banda i trencar línies defensives amb facilitat.

Interessos de Villarreal, Real Sociedad i Real Betis

Cadascun d'aquests tres clubs té raons clares per incorporar Adama Traoré. Al Villarreal, Marcelino García Toral necessita reforçar la capacitat ofensiva i especialment millorar les transicions ràpides, una cosa per a la qual Adama és ideal. Davant una possible remodelació de la seva línia ofensiva, comptar amb l'explosivitat del jugador català seria clau per als objectius grocs la propera temporada.

Per la seva banda, la Real Sociedad valora la incorporació d'Adama especialment davant la possibilitat de perdre Take Kubo al proper mercat. L'extrem japonès ha despertat interès internacional, i la seva sortida obriria la porta a un futbolista amb capacitat per generar desequilibri constant per banda. L'estil de joc ràpid i ofensiu d'Imanol Alguacil encaixaria perfectament amb les virtuts de Traoré.

Finalment, el Real Betis contempla Adama Traoré com una sòlida opció en cas de no poder assegurar el fitxatge definitiu d'Antony, actualment cedit i la permanència del qual és encara una incògnita. El club verd-i-blanc busca experiència, velocitat i verticalitat en atac, característiques plenament identificades amb el perfil de l'exbarcelonista.

El futur proper d'Adama Traoré es presenta com una interessant incògnita aquest estiu. El seu retorn a LaLiga suposaria no només una incorporació rellevant per al club que aconsegueixi el seu fitxatge, sinó també un impuls personal per al jugador, decidit a demostrar novament la seva vàlua a Espanya després d'anys de consolidació a Anglaterra. La informació d'aquest triple interès, per cert, és de Fichajes.net.