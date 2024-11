Robert Lewandowski sentencia y deja a muchos en evidencia: 'Ahora sabemos...'

El ariete polaco está viviendo un momento espectacular y su comienzo de temporada está siendo superlativo sumando 20 goles en 17 partidos de Liga y Champions. Cifras que le dan un mérito enorme a sus 37 años de edad, está viviendo una segunda juventud.

En una entrevista a The Athletic hace un repaso rápido sobre cómo se encuentra el equipo, lo que supuso la llegada de Hansi Flick, la mejora física y de rendimiento de todos los jugadores y el sorprendente nivel de Lamine Yamal siendo tan joven.

Lewandowski se pronuncia y deja mensajes claros

El polaco declara que la preparación física esta temporada es una de las claves para la mejora grupal del equipo. "Todos los miembros del club lo están haciendo mejor. Nosotros, los jugadores, lo estamos haciendo muy bien en el campo, también creo que todos nos sentimos más fuertes".

"Cuando tienes esta preparación física que tenemos ahora, no necesitas preocuparte por mantener las exigencias físicas del juego y luego pensar también en cómo vencer a tu rival. Ahora sabemos que estamos bien, tenemos la potencia y las piernas para hacer lo que necesitamos”.

| FC Barcelona, Eric Alonso - FC Barcelona

Y es que muchas veces se acusó a Xavi de no tener bien preparado al equipo físicamente y por eso se caía a partir del minuto 60, algo que no está sucediendo esta temporada.

La llegada de Flick y lo que supuso

Y es que más allá de la edad, Robert coincidió con Hansi en el Bayern campeón del sextete en 2020 y ahí se vio la mejor versión del delantero polaco marcando más de 50 goles en la temporada y siendo el máximo goleador en todas las competiciones.

Robert valora muy positivamente la llegada del técnico alemán: "Cuando supe que Hansi venía al Barça, me puse muy feliz porque sabía lo que iba a pasar. He trabajado mucho con Hansi y no necesitamos hablar demasiado: nos entendemos muy bien y no necesitamos demasiadas palabras. Cuando intenta explicar algo, puedo entender de inmediato la forma en que quiere convencernos para jugar, esta es una de las cosas que más me gusta de él”.

Lewandowski y el consejo a los jóvenes

Lewandowski actúa como un capitán sin brazalete y le da este consejo a los jugadores jóvenes del equipo: "Todo talento joven necesita tener el desafío de no solo llegar a la cima del fútbol, sino permanecer en ella. Y para mí, hoy en día, puede ser incluso más difícil que antes".

"Ahora tienes las redes sociales, futbolistas con dinero desde muy jóvenes, tal vez ganas algunos títulos y tienes mucha gente que dice que eres genial... todo esto puede ser difícil de procesar. Si no se construye la mentalidad en el momento adecuado, más adelante puede ser complicado entender las situaciones más difíciles”.

El polaco es un líder dentro y fuera del campo y en su cabeza pasa por seguir hasta 2026 en el Barça, club donde soñó jugar y en el que se siente muy feliz como dice en la entrevista.