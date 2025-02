Robert Lewandowski i un rècord del Barça contra equips bascos: Insuperable

El FC Barcelona encarava el duel contra el Deportivo Alavés amb l'expectativa de mantenir una estadística que l'ha convertit en un autèntic fortí davant rivals bascos al Camp Nou. Un gol en l'enfrontament bastava per prolongar aquesta ratxa ofensiva. A més, els de Hansi Flick volien reduir la seva distància amb el primer lloc de la taula, després de l'ensopegada del Real Madrid ahir a la nit a Cornellà.

La cita no ha estat senzilla per als culers, que es van topar amb la resistència d'un Alavés ben organitzat defensivament. No obstant això, la paciència en la construcció i l'empenta col·lectiva anaven erosionant a poc a poc la muralla del conjunt vitorià. El marcador seguia 0-0 fins que, al minut 61, Robert Lewandowski va aparèixer per rematar una centrada de Lamine Yamal i marcar el gol decisiu que faria esclatar de joia la graderia.

| FCB

Amb aquest gol, el polonès no només va certificar una victòria vital per seguir aspirant al màxim en el torneig, sinó que també va col·laborar a que el Barça ampliés un registre impressionant. L'equip blaugrana portava 64 partits consecutius a LaLiga anotant com a local davant clubs bascos, amb un total de 176 gols i una mitjana de 2,7 dianes per partit. Ara, després de l'1-0 contra l'Alavés, s'eleva a 65 la xifra de partits marcant a casa contra rivals d'aquesta regió, reforçant la llegenda d'un feu gairebé inexpugnable.

Altres dinàmiques destacables

Aquest rècord es remunta al febrer de l'any 2000, quan el Barça no va aconseguir perforar la xarxa i va caure 0-1 precisament contra l'Alavés. Des de llavors, tots els conjunts bascos que han trepitjat el Camp Nou han encaixat almenys un gol. Aquella derrota remota i el record d'haver deixat el Barça sense anotar es presentaven com un al·licient especial per als babazorros, que anhelaven repetir la gesta de fa un quart de segle, però van acabar sucumbint novament a la fortalesa catalana.

Malgrat la seva bona tasca defensiva, l'Alavés no va poder repetir la fita de robar punts al Barça al Camp Nou. Aquesta tasca es va tornar encara més complicada quan Lewandowski va convertir el gol que va acabar segellant el destí del duel. D'aquesta manera, l'estadística d'enfrontaments directes continua inclinada a favor dels culers, que ja acumulen 15 compromisos consecutius a LaLiga sense perdre davant el Glorioso (13 victòries i 2 empats).

Convé recordar, a més, que l'Alavés continua sense guanyar al feu blaugrana des de l'any 2000, ja que només ha conquerit 2 victòries en els seus últims 19 partits disputats al Camp Nou. Tot això reflecteix la dificultat afegida que suposa visitar el temple culer, on les estadístiques gairebé sempre afavoreixen els de casa. L'equip blaugrana ha sabut transformar el seu estadi en un bastió inexpugnable, i el gol de Lewandowski en aquest partit reivindica la tradició golejadora davant rivals bascos, sense donar marge a la sorpresa.