Rivaldo, mite del Barça, envia un clar missatge a Vinicius: 'Hauries...'

La Pilota d'Or d'aquest any ha provocat una gran polèmica al món del futbol. Durant mesos s'especulava que Vinicius Junior, la jove estrella del Reial Madrid, seria el principal candidat per rebre el prestigiós premi. No obstant això, el guardó finalment va ser per a Rodri, el migcampista espanyol del Manchester City, cosa que va generar un enorme enrenou. Molts consideren que Vinicius havia tingut una temporada excel·lent i mereixia emportar-se el trofeu, però l'elecció de Rodri no va estar exempta de mèrits, ja que va ser clau en l'èxit del seu equip, guanyant la Premier League, la Supercopa d'Europa i el Mundialet de Clubs. Enmig d'aquesta controvèrsia, un dels grans mites del futbol, Rivaldo, guanyador de la Pilota d'Or el 1999, ha donat la seva opinió sobre el tema i ha ofert un consell al compatriota brasiler.

Rivaldo, que va fer història al FC Barcelona i és àmpliament recordat pels seus gols espectaculars i el seu estil de joc, va expressar el suport a Vinicius, però també li va aconsellar sobre com afrontar aquesta situació. En declaracions a Betfair, la plataforma d'apostes de què és ambaixador, Rivaldo va assegurar que Vinicius ha de deixar enrere la decepció i centrar-se en el seu rendiment per al Reial Madrid. "Hauries de treure't del cap aquesta història de la Pilota d'Or, començar a jugar de nou i començar a jugar bé per al Reial Madrid, que ha de guanyar partits després de les dues derrotes consecutives", va afirmar Rivaldo. Amb aquestes paraules, l'exjugador del Barça va deixar clar que la millor manera de reaccionar a aquesta situació és mostrar el seu talent al camp i ajudant el seu equip a tornar al camí del triomf.

| Twitter

Zarpazo als periodistes

Per a Rivaldo, que va viure de prop la pressió de competir per la Pilota d'Or a la seva època, Vinicius té el potencial i la joventut per superar aquest revés i, en el futur, fins i tot guanyar el trofeu més d'una vegada. “Vinicius és jove, té edat i futbol per revertir tot això. Algun dia guanyarà la Pilota d'Or. Pot ser el millor del món una o més vegades”, va declarar Rivaldo, confiat en el talent i la capacitat de creixement del davanter del Reial Madrid. Rivaldo també va qüestionar de manera subtil el sistema de votació de la Pilota d'Or, deixant a l'aire si tots els periodistes que trien el guanyador estan realment capacitats per prendre aquesta decisió: “Tots els periodistes que voten, realment entenen de futbol? Tots absolutament tots són gent realment qualificada?”, es va preguntar l'exjugador, mostrant certa crítica cap al procés de selecció del guanyador.

Tot i això, Rivaldo també ha reconegut el mèrit de Rodri, el guanyador de la Pilota d'Or d'aquest any, i ha mostrat la seva admiració per l'espanyol. Tot i que Rivaldo va expressar que, segons la seva opinió, Vinicius mereixia més el premi, no va deixar d'elogiar la feina i l'estil de joc de Rodri. “No puc menysprear Rodri. És un jugador que m'agrada. Per mi era el meu segon candidat. I sí, encara que crec que mereixia més la Pilota d'Or Vinicius, no puc treure cap mèrit al premi, perquè de veritat que admiro Rodri. La seva manera de jugar i el seu estil. M'agrada”, va afegir l'exjugador brasiler.