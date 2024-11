Màxima preocupació a l'afició del Reial Madrid: Carlo Ancelotti no compta amb ell

La paciència al madridisme ja s'està esgotant del tot. El Reial Madrid està submergit en un període que podríem catalogar de crisi i això no agrada en absolut a la parròquia merenga. Ja no és qüestió de resultats, sinó de sensacions, actituds, passotisme.

Però sense cap dubte, la persona més assenyalada com a culpable en aquests moments no és altre que Carlo Ancelotti. Al respectable no li agrada algunes de les decisions que està prenent el míster. Les critiques se centren sobretot en el caprici de l'italià de no confiar en un Arda Güler que encanta l'afició.

El turc no deixa de demostrar a les seves convocatòries amb la selecció turca que és un jugador diferencial i molt talentós. Un d'aquells jocs que tant agraden entre els futbolers. I per això al madridisme no acaben de comprendre per què Carletto no brinda més oportunitats a l'atacant otomà.

Condemnat a l'ostracisme

En el duel que enfronta aquest dissabte el Reial Madrid i l'Osasuna al Santiago Bernabéu, Arda Güler torna a ser suplent malgrat que l'entrenador ha fet alguns canvis a l'onze. Això demostra, doncs, que en el cos tècnic no hi confien. Per això, es comença a témer entre l'aficionat merengue que el turc s'acabi cansant de la situació i comenci a buscar-se un nou equip.

De fet, el subdirector de MARCA ha traslladat el sentir de l'aficionat del Reial Madrid amb unes declaracions en aquest mitjà. " El Bernabéu ho té clar: contra la crisi, Arda Güler. L'afició no entén l'ostracisme del jugador que més il·lusiona i que la temporada passada, a la recta final, va demostrar que és un futbolista diferent, amb joc i, sobretot, amb gol. El turc va acabar la temporada amb sis gols després de disputar només 12 partits i semblava que aquests números, sumats a les impressionants sensacions que va transmetre, li obririen les portes a més minuts aquest any. d'augmentar la seva participació, la crisi de resultats li està traient minuts”.

I és que precisament això és el que sorprèn, que malgrat estar el Reial Madrid en una situació en què està ja que sigui evident que són necessaris alguns canvis, Ancelotti no es decideixi a apostar per un dels talents més evidents que resideixen a plantilla. Veurem com es resol aquesta situació, però com segueixi així, podria acabar afectant i augmentant encara més la sensació de crisi.