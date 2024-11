Rivaldo, mito del Barça, manda un claro mensaje a Vinicius: 'Deberías...'

El Balón de Oro de este año ha desatado una gran polémica en el mundo del fútbol. Durante meses, se especulaba que Vinicius Junior, la joven estrella del Real Madrid, sería el principal candidato para recibir el prestigioso premio. Sin embargo, el galardón finalmente fue para Rodri, el mediocampista español del Manchester City, lo que generó un enorme revuelo. Muchos consideran que Vinicius había tenido una temporada sobresaliente y merecía llevarse el trofeo, pero la elección de Rodri no estuvo exenta de méritos, ya que fue clave en el éxito de su equipo, ganando la Premier League, la Supercopa de Europa y el Mundialito de Clubes. En medio de esta controversia, uno de los grandes mitos del fútbol, Rivaldo, ganador del Balón de Oro en 1999, ha dado su opinión sobre el tema y ha ofrecido un consejo a su compatriota brasileño.

Rivaldo, quien hizo historia en el FC Barcelona y es ampliamente recordado por sus goles espectaculares y su estilo de juego, expresó su apoyo a Vinicius, pero también le aconsejó sobre cómo afrontar esta situación. En declaraciones a Betfair, la plataforma de apuestas de la que es embajador, Rivaldo aseguró que Vinicius debe dejar atrás la decepción y centrarse en su rendimiento para el Real Madrid. “Deberías quitarte de la cabeza esta historia del Balón de Oro, empezar a jugar de nuevo y empezar a jugar bien para el Real Madrid, que tiene que ganar partidos después de las dos derrotas consecutivas”, afirmó Rivaldo. Con estas palabras, el exjugador del Barça dejó claro que la mejor forma de reaccionar a esta situación es mostrando su talento en el campo y ayudando a su equipo a volver a la senda del triunfo.

Zarpazo a los periodistas

Para Rivaldo, quien vivió de cerca la presión de competir por el Balón de Oro en su época, Vinicius tiene el potencial y la juventud para superar este revés y, en el futuro, incluso ganar el trofeo en más de una ocasión. “Vinicius es joven, tiene edad y fútbol para revertir todo esto. Algún día ganará el Balón de Oro. Puede ser el mejor del mundo una o más veces”, declaró Rivaldo, confiado en el talento y la capacidad de crecimiento del delantero del Real Madrid. Rivaldo también cuestionó de manera sutil el sistema de votación del Balón de Oro, dejando en el aire si todos los periodistas que eligen al ganador están realmente capacitados para tomar esa decisión: “Todos los periodistas que votan, ¿realmente entienden de fútbol? ¿Todos absolutamente todos son gente realmente cualificada?”, se preguntó el exjugador, mostrando cierta crítica hacia el proceso de selección del ganador.

Sin embargo, Rivaldo también reconoció el mérito de Rodri, el ganador del Balón de Oro de este año, y mostró su admiración por el español. Aunque Rivaldo expresó que, en su opinión, Vinicius merecía más el premio, no dejó de elogiar el trabajo y el estilo de juego de Rodri. “No puedo menospreciar a Rodri. Es un jugador que me gusta. Para mí era mi segundo candidato. Y sí, aunque creo que merecía más el Balón de Oro Vinicius, no le puedo quitar ningún mérito al premio, porque de verdad que admiro a Rodri. Su forma de jugar y su estilo. Me gusta”, agregó el exjugador brasileño.