Gir inesperat per a Flick abans del Reial Societat - Barça que afecta dos cracs

Tot i que la setmana ha estat molt positiva per al FC Barcelona, després de les victòries al derbi i a Belgrad, aquest dissabte l'ambient de tranquil·litat ha estat interromput per dues sorpreses inesperades. A l'entrenament previ al partit de diumenge davant de la Reial Societat, el tècnic Hansi Flick s'ha trobat amb l'absència de dos jugadors importants: Dani Olmo i Lamine Yamal. Tots dos futbolistes no han entrenat amb la resta del grup i la seva presència al partit d'Anoeta està en dubte.

Dani Olmo, peça clau a l'atac del Barça aquesta temporada, s'ha absentat de la sessió al trobar-se indisposat. Tot i que no s'ha confirmat la seva baixa per al partit contra la Reial Societat, la seva presència al duel dependrà de com evolucioni les pròximes hores. Per la seva banda, Lamine Yamal tampoc s'ha exercitat amb el grup, encara que sí s'ha quedat al gimnàs fent treball específic. El Barça no ha ofert gaires detalls, però aquest fet ha sembrat certa inquietud sobre si estarà en condicions per al partit.

"Lamine ha fet treball de força específic, ha jugat molt i a veure com està demà", ha dit el tècnic alemany a la roda de premsa posterior a la sessió d'entrenament.

Baixes importants i visites especials

L'absència d'Olmo i Yamal ha obligat Flick a prendre mesures preventives. El tècnic alemany ha trucat diversos jugadors del filial per suplir les possibles baixes, entre ells Unai Hernández, Noah Darvich i el defensa Andrés Cuenca. A més, l'absència d'aquests dos cracs coincideix amb la d'altres jugadors importants, com Araujo, Ferran Torres i Christensen, que continuen recuperant-se de les lesions respectives.

La possible baixa de Dani Olmo suposa un contratemps considerable per al Barça. El jugador ha demostrat ser fonamental a l'esquema de Flick, aportant tant en la creació com en la finalització de jugades. D'altra banda, Lamine Yamal, amb la velocitat i el desequilibri, ha estat clau per desbordar les defenses rivals. La seva absència podria restar verticalitat a l'atac blaugrana, especialment davant d'un equip tan organitzat defensivament com el d'Imanol Alguacil.

A més dels ajustaments a l'equip, l'entrenament ha comptat amb la visita del president del club, Joan Laporta, acompanyat de Deco i Bojan Krkic. La seva presència a la Ciutat Esportiva ha servit per reforçar la unitat de l'equip i donar suport a Flick en aquest moment crític de la temporada. L'expectativa ara se centra en com resoldrà el tècnic la possible absència d'Olmo i Yamal i si decidirà donar una oportunitat als jugadors del filial per cobrir aquestes posicions clau.