Riqui Puig es creix amb un atac surrealista contra els seus haters

Ja diuen algunes llengües que a vegades n'hi ha prou amb canviar d'aires per poder canviar el rumb d'una situació. Riqui Puig s'havia consagrat com una de les grans perles de La Masia, cridat a fer grans coses amb el Barça després de les marxes de Xavi i d'Andrés Iniesta. Era el gran hereu de la medul·lar culé.

No obstant això, res més lluny de la realitat, la progressió del futbolista de Matadepera es va veure estancada i va passar a un segon pla, sense arribar a establir-se mai en l'onze. Ni Ernesto Valverde ni Quique Setién ni Ronald Koeman ni Xavi Hernández van acabar de confiar en ell i el 2022 va fer un canvi radical en la seva trajectòria esportiva. Es va oblidar del futbol europeu i va creuar l'Atlàntic per enfundar-se la carcassa de Los Ángeles Galaxy.

Allà, als Estats Units, sí que ha estat capaç de demostrar el talent que atresoren les seves botes, convertint-se en el gran ídol de l'equip. La seva gran explotació ha arribat aquesta temporada, quan, juntament amb Marco Reus, ha empès el seu equip a conquerir la MLS. Van acabar la lliga regular en la segona posició de la Conferència Oest, empatats a punts amb el líder, el seu rival de ciutat, Los Ángeles FC, l'equip d'Olivier Giroud, Hugo Lloris i el català Sergi Palencia.

| Instagram de Riqui Puig

Lesió, però celebració per tot el que és alt

I després en les eliminatòries, els Galaxy es van mostrar inexpugnables. A la final de la seva conferència, o la semifinal de la MLS Cup, van vèncer per la mínima a Seattle Sounders, encara que aquell partit no va acabar amb final feliç per a Riqui Puig. El català es va lesionar greument del genoll; els metges van determinar que s'havia trencat el lligament creuat anterior.

Evidentment, la gran final no la va poder jugar, però sí que la va presenciar in situ des de la graderia, animant els seus companys. Amb tot, LA Galaxy va aconseguir vèncer a New York Redbull i conquerir el seu sisè trofeu de la MLS, el primer en deu anys. Riqui Puig, malgrat la seva coixesa, no va trigar a baixar al verd per celebrar la conquesta.

| Instagram

Una festa que es va prolongar al vestidor i més tard a la discoteca. I, com ve sent habitual en aquest tipus d'esdeveniments, les xarxes socials ens van permetre viure en tercera persona les celebracions. I allà vam veure un Riqui Puig desfasat, gaudint com un nen, bevent i fins i tot fumant. I en aquell instant, l'exbarcelonista va voler recordar-se dels seus detractors, a qui els va dedicar un missatge a les seves xarxes socials.

Riqui Puig va pujar una imatge al seu compte d'Instagram en què un aficionat portava la samarreta de LA Galaxy amb el seu nom a la part posterior. I va incloure un missatge: "Haters! No tinc genoll esquerre, però sí que tinc això". Curteta i al peu.