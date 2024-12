Riqui Puig se viene arriba con un ataque surrealista contra sus haters

Ya dicen algunas lenguas que a veces basta con cambiar de aires para poder cambiar el rumbo de una situación. Riqui Puig se había consagrado como una de las grandes perlas de La Masía, llamado a hacer grandes cosas con el Barça después de las marchas de Xavi y de Andrés Iniesta. Era el gran heredero de la medular culé.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad, la progresión del futbolista de Matadepera se vio estancada y pasó a un segundo plano, sin llegar a establecerse nunca en el once. Ni Ernesto Valverde ni Quique Setién ni Ronald Koeman ni Xavi Hernández terminaron de confiar en él y en 2022 hizo un cambio radical en su trayectoria deportiva. Se olvidó del fútbol europeo y cruzó el charco para enfundarse la carcasa de Los Ángeles Galaxy.

Allí, en los Estados Unidos, sí que ha sido capaz de demostrar el talento que atesoran sus botas, convirtiéndose en el gran ídolo del equipo. Su gran explotación ha llegado esta temporada, cuando, junto a Marco Reus, ha empujado a su equipo a conquistar la MLS. Terminaron la liga regular en la segunda posición de la Conferencia Oeste, empatados a puntos con el líder, su rival de ciudad, Los Ángeles FC, el equipo de Olivier Giroud, Hugo Lloris y el catalán Sergi Palencia.

| Instagram de Riqui Puig

Lesión, pero celebración por todo lo alto

Y luego en las eliminatorias, los Galaxy se mostraron inexpugnables. En la final de su conferencia, o la semifinal de la MLS Cup, vencieron por la mínima a Seattle Sounders, aunque aquel partido no terminó con final feliz para Riqui Puig. El catalán se lesionó gravemente de la rodilla; los médicos determinaron que se había roto el ligamento cruzado anterior.

Evidentemente, la gran final no pudo jugarla, pero sí la presenció in situ desde la grada, animando a sus compañeros. Con todo, LA Galaxy logró vencer a New York Redbull y conquistar su sexto trofeo de la MLS, el primero en diez años. Riqui Puig, pese a su cojera, no tardó en bajar al verde para celebrar la conquista.

| Instagram

Una fiesta que se prolongó en el vestuario y más tarde en la discoteca. Y, como viene siendo habitual en este tipo de acontecimientos, las redes sociales nos permitieron vivir en tercera persona las celebraciones. Y ahí vimos a un Riqui Puig desfasado, disfrutando como un crío, bebiendo e incluso fumando. Y en ese instante, el exbarcelonista quiso acordarse de sus detractores, a quien les dedicó un mensaje en sus redes sociales.

Riqui Puig subió una imagen en su cuenta de Instagram en la que un aficionado portaba la camiseta de LA Galaxy con su nombre en la parte trasera. E incluyó un mensaje: "Haters! No tengo rodilla izquierda, pero sí que tengo esto". Cortita y al pie.