Enric López Vilalta (TV3), el seu fill futbolista que va jugar contra el Girona

La Copa del Rei és una d'aquelles competicions reservades per als amants de l'esfèrica. Més enllà de la competitivitat que sorgeix en els centenars de camps on es disputen eliminatòries, destaca en moltes ocasions per regalar-nos històries peculiars que protagonitzen reportatges en les prèvies. I una d'elles és la del fill d'Enric López Vilalta.

És un dels grans noms propis de TV3 en el seu marc esportiu, brindant la seva veu i les seves narracions als telespectadors des de fa ja més de 40 anys. Ha estat presentador de diversos programes d'èxit dins de 3Cat, com Gol a Gol. No obstant això, les seves cordes vocals no tan sols han aportat melodia als comentaris futbolístics, sinó que també ho han fet en altres esports com el golf o el ping-pong.

| YouTube

Ara és l'encarregat de narrar diversos dels partits del futbol modest que la cadena pública retransmet setmanalment a Esport3. Especialment, en la categoria de Segona Federació, on militen actualment alguns equips catalans de gran tradició com l'Europa, el Terrassa, el Sabadell o el Sant Andreu. També ho fan l'Espanyol B, el Lleida, l'Olot, el Cornellà i el Badalona Futur.

Suport incondicional a la UD Logroñés

En un altre grup diferent, el 2, encara que dins de la mateixa categoria, competeix una UD Logroñés a la qual segur que Enric López Vilalta té alta estima, ja que allà juga un dels seus quatre fills, Pau López. Juga de migcampista i va arribar a l'equip de Las Gaunas aquest mateix estiu després d'haver tancat un cicle de quatre anys a l'Europa. Prèviament havia jugat en altres equips catalans com Martinenc, Rubí, Montanyesa, Cerdanyola o Prat.

| Instagram

I ara amb la UD Logroñés ha pogut fer un petit pas endavant, ja que es troba batallant per l'ascens a la divisió de bronze del futbol espanyol. Pau López és titular en l'equip dirigit per Sergio Rodríguez i ha tingut l'oportunitat de ser titular en els dos duels que han disputat a la Copa del Rei. El que va ocórrer a la Primera Ronda va ser un autèntic gerro d'alegria per a Enric López Vilalta, qui segur que va celebrar per tot el que l'equip del seu fill eliminés un equip que milita dues divisions per sobre de la d'ell, l'Eibar.

Però la gran alegria del periodista de TV3 va ocórrer el passat 4 de desembre a l'estadi de Montilivi. I és que la UD Logroñés del seu fill es va carregar tot un Girona, equip de Champions League. Ho va fer en la tanda de penals, on Pau López no va poder participar perquè ja havia estat substituït. Però el show no acaba aquí perquè ara els de Logronyo s'enfrontaran a l'Athletic Club en els setzens de la competició; serà el 4 de gener.