El retorn que prepara el València per a Carlos Corberán

Mentre el Valencia CF continua consolidant el seu projecte amb Carlos Corberán al capdavant, a la direcció esportiva ja es comencen a valorar moviments de cara al pròxim mercat estival. Amb una base jove que ha donat rendiment, el club de Mestalla no té previst alterar en excés la seva estructura, en part per les limitacions econòmiques, però sí que contempla operacions puntuals si es donen certes sortides. Com, per exemple, el retorn de Munir El Haddadi.

Tot i que es tracta d'un simple rumor, la informació publicada per Fichajes.net ha provocat un cert enrenou a les xarxes socials. El davanter del Leganés, que ja va vestir la samarreta blanc-i-negra a la temporada 2016/17, podria estar en l'òrbita del club per tornar aquest estiu. Però no tots veuen amb bons ulls aquesta possibilitat, ni dins ni fora del vestidor.

Munir i el seu pas per Mestalla: llums i ombres

La primera experiència de Munir al Valencia va deixar xifres decents: 7 gols i 3 assistències en 36 partits oficials; números que, encara que no espectaculars, van reflectir un cert compromís en un equip que vivia una etapa convulsa. No obstant això, el record que va deixar en part de l'afició no va ser tan positiu com reflecteixen els números. La seva irregularitat, falta d'implicació en certs trams de la temporada i una actitud que no va acabar de convèncer pesen encara avui en la memòria col·lectiva.

Després del seu pas per clubs com Sevilla, Alavés o Getafe, Munir va recal·lar al CD Leganés, on ha tornat a trobar continuïtat. En la present campanya, l'atacant ha disputat 28 partits, anotant diversos gols i participant activament en la lluita del conjunt pepiner per l'ascens a Primera Divisió. La seva experiència a LaLiga i la seva versatilitat en les tres posicions del front ofensiu són els seus principals actius.

Té sentit el seu retorn? Una operació poc probable

Des d'un punt de vista tàctic, el fitxatge de Munir no sembla una prioritat en els plans del Valencia. Actualment, la davantera che gira al voltant d'Hugo Duro i Umar Sadiq, aquest últim en qualitat de cedit, però amb vistes a continuar si s'aconsegueixen acords favorables. Llevat que un dels dos no segueixi al club, no s'espera que el Valencia mogui fitxa per reforçar aquesta parcel·la.

A més, fonts properes al club descarten grans desemborsaments en atac i, encara que Munir podria arribar per una quantitat assumible, la seva disposició a acceptar un rol secundari genera molts dubtes. No sembla que l'internacional marroquí estigui disposat a ser el tercer davanter, ni que Corberán estigui especialment interessat en una figura amb aquest perfil i passat.

Un altre obstacle perquè aquesta operació arribi a bon port és la postura del Leganés. El club madrileny està lluitant per la permanència a Primera i considera Munir una peça fonamental en el seu esquema. Llevat que el propi futbolista pressioni per sortir, l'equip pepiner no té previst facilitar el seu traspàs, i molt menys sense una oferta econòmica important.