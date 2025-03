El regreso que prepara el Valencia para Carlos Corberán

Mientras el Valencia CF sigue consolidando su proyecto con Carlos Corberán al frente, en la dirección deportiva ya se empiezan a valorar movimientos de cara al próximo mercado estival. Con una base joven que ha dado rendimiento, el club de Mestalla no tiene previsto alterar en exceso su estructura, en parte por las limitaciones económicas, pero sí contempla operaciones puntuales si se dan ciertas salidas. Como, por ejemplo, el retorno de Munir El Haddadi.

A pesar de que se trata de un simple rumor, la información publicada por Fichajes.net ha provocado un cierto revuelo en redes sociales. El delantero del Leganés, que ya vistió la camiseta blanquinegra en la temporada 2016/17, podría estar en la órbita del club para regresar este verano. Pero no todos ven con buenos ojos esta posibilidad, ni dentro ni fuera del vestuario.

| VCF

Munir y su paso por Mestalla: luces y sombras

La primera experiencia de Munir en el Valencia dejó cifras decentes: 7 goles y 3 asistencias en 36 partidos oficiales; números que, aunque no espectaculares, reflejaron un cierto compromiso en un equipo que vivía una etapa convulsa. Sin embargo, el recuerdo que dejó en parte de la afición no fue tan positivo como reflejan los números. Su irregularidad, falta de implicación en ciertos tramos de la temporada y una actitud que no terminó de convencer pesan aún hoy en la memoria colectiva.

Tras su paso por clubes como Sevilla, Alavés o Getafe, Munir recaló en el CD Leganés, donde ha vuelto a encontrar continuidad. En la presente campaña, el atacante ha disputado 28 partidos, anotando varios goles y participando activamente en la lucha del conjunto pepinero por el ascenso a Primera División. Su experiencia en LaLiga y su versatilidad en las tres posiciones del frente ofensivo son sus principales activos.

¿Tiene sentido su regreso? Una operación poco probable

Desde un punto de vista táctico, el fichaje de Munir no parece una prioridad en los planes del Valencia. Actualmente, la delantera che gira en torno a Hugo Duro y Umar Sadiq, este último en calidad de cedido, pero con vistas a continuar si se logran acuerdos favorables. Salvo que uno de los dos no siga en el club, no se espera que el Valencia mueva ficha para reforzar esa parcela.

Además, fuentes cercanas al club descartan grandes desembolsos en ataque y, aunque Munir podría llegar por una cantidad asumible, su disposición a aceptar un rol secundario genera muchas dudas. No parece que el internacional marroquí esté dispuesto a ser el tercer delantero, ni que Corberán esté especialmente interesado en una figura con ese perfil y pasado.

Otro obstáculo para que esta operación llegue a buen puerto es la postura del Leganés. El club madrileño está peleando por la permanencia en Primera y considera a Munir una pieza fundamental en su esquema. Salvo que el propio futbolista presione para salir, el equipo pepinero no tiene previsto facilitar su traspaso, y mucho menos sin una oferta económica importante.