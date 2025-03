60 milions d'euros: Un equip vol treure del Sevilla a Loïc Badé

La temporada 2024/2025 no està sent senzilla per al Sevilla FC. Amb una plantilla en transició, diversos canvis a la banqueta i una irregularitat que ha marcat el camí a LaLiga, el conjunt hispalenc s'enfronta ara a un nou repte fora de la gespa: el possible adeu d'un dels seus jugadors més fiables en defensa.

El nom que ha irromput amb força a les oficines del Ramón Sánchez-Pizjuán és el de Loïc Badé. El central francès, que va arribar el 2022 i ha anat creixent fins a convertir-se en un fix en l'onze titular, podria estar davant d'una decisió clau per a la seva carrera esportiva. La seva clàusula de rescissió, xifrada en 60 milions d'euros, ha despertat l'interès d'un equip amb ambició europea.

| Sevilla FC

L'RB Leipzig, disposat a pagar la seva clàusula

Segons ha transcendit en una informació de Fichajes.net, l'RB Leipzig està disposat a abonar els 60 milions que exigeix el contracte del defensor per fer-se amb els seus serveis aquest mateix estiu. L'entitat alemanya, coneguda per la seva política de fitxatges de joves talents amb projecció internacional, fa temps que segueix Badé i considera que encaixa perfectament en el seu estil de joc: pressió alta, sortida neta des del darrere i poder físic en els duels.

No és la primera vegada que el francès desperta interès al mercat. Ja en el passat hivern va rebutjar una proposta de l'Aston Villa, deixant clar que la seva prioritat era seguir a Sevilla. No obstant això, el context ha canviat, i la proposta del Leipzig no només implica un salt econòmic, sinó també esportiu, amb l'oportunitat de disputar Champions League i ser part d'un projecte consolidat a la Bundesliga.

| Sevilla FC

Un central amb números de titular indiscutible

Loïc Badé ha disputat 23 dels 28 partits possibles a LaLiga aquesta temporada, acumulant un 79% dels minuts totals i sent titular en la mateixa proporció. Ha contribuït amb 1 gol i 1 assistència, a més de rebre 5 targetes grogues però sense expulsions, demostrant maduresa i disciplina tàctica.

La seva quota de participació en els gols de l'equip és modesta (6%), però això és normal, ja que el seu principal valor està en l'ordre defensiu. La seva regularitat i solidesa han estat clau per sostenir l'equip en moments d'inestabilitat. En un curs on la defensa ha estat criticada en alguns trams, Badé ha estat dels pocs que han mantingut un nivell constant.

El Sevilla necessita ingressos. Les últimes temporades no han estat especialment brillants en l'econòmic, i una venda per 60 milions alleujaria notablement la situació financera del club. No obstant això, desprendre's d'un central titular sense un recanvi clar a la plantilla podria suposar un risc esportiu massa alt.

Amb el mercat de fitxatges d'estiu acostant-se, les pròximes setmanes seran clau per saber si Loïc Badé continuarà vestint la samarreta del Sevilla o si es convertirà en una de les grans operacions del futbol europeu el 2025. La pilota està a la teulada del jugador… i del club.