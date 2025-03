La rara jugada del PSG i Dembélé amb Gavi

En el món del futbol, on cada gest a les xarxes socials pot interpretar-se com un senyal, hi ha gestos que no passen desapercebuts. Encara més si es produeixen entre excompanys i enmig de rumors de mercat que afecten directament un dels jugadors implicats. El cas de Gavi i Dembélé, separats per escuts però units per un passat recent, torna a obrir la porta a interpretacions que, si bé poden semblar anecdòtiques, prenen força quan el context ho acompanya.

Gavi, relegat amb Flick i temptat des de París

La situació del migcampista andalús al FC Barcelona no és l'ideal. Sota la direcció de Hansi Flick, Gavi ha perdut protagonisme en l'onze inicial. En el que va de temporada, els seus minuts a LaLiga es limiten a 444, repartits en 15 aparicions, la majoria des de la banqueta. A la Champions amb prou feines suma 202 minuts i, en total, no arriba ni als 1.000 minuts acumulats entre totes les competicions.

| LaLiga

Això contrasta amb el paper que va tenir amb Xavi Hernández, quan era indiscutible fins i tot en partits d'alt voltatge. La irrupció de jugadors com Fermín López o la consolidació de Pedri i De Jong com a titulars en el doble pivot han reduït el marge de Gavi, que continua mostrant empenta en cada aparició, però amb menor continuïtat. I, per descomptat, el fitxatge de Dani Olmo, el seu principal botxí.

En aquest context, no sorprèn que el nom de Gavi hagi aparegut en els radars del PSG. Segons diverses informacions de l'entorn del mercat, el club parisenc estaria preparant una oferta propera als 80 milions d'euros per endur-se'l aquest estiu. El Chelsea també estaria atent, encara que l'interès francès sembla més concret.

El curiós gest de Dembélé a Instagram

I just quan els rumors començaven a prendre forma, va aparèixer una imatge que va agitar encara més les aigües. Ousmane Dembélé, avui jugador del PSG, ha triat com a fotografia de perfil al seu compte oficial d'Instagram una imatge en què apareix assegut al costat de Gavi durant un entrenament al Barça. L'elecció no és casual ni freqüent: el francès podria haver optat per una imatge actual amb companys del PSG, però ha preferit destacar un moment íntim amb el sevillà.

| Twitter

Aquest gest ha estat interpretat per molts aficionats i mitjans com una mena de gest simbòlic. Dembélé coneix bé a Gavi, van compartir vestidor i moments intensos, i no seria descabellat pensar que el PSG estigui utilitzant l'extrem com a ambaixador informal per seduir el canterà culer.

Per ara, Gavi ha mantingut un discurs ferm: vol quedar-se al Barça. Tanmateix, la història recent del club blaugrana ha demostrat que les decisions esportives no sempre s'imposen a les econòmiques. I si l'oferta del PSG es confirma i supera els 80 milions, serà complicat que als despatxos del Barça no s'obri almenys el debat, encara més tenint en compte les exigències del fair play financer i la necessitat d'equilibrar comptes.