Marçal Lorente demana el Pullitzer per un article contra Joan Laporta

Joan Laporta porta tota una vida lligada al FC Barcelona. Va assumir la presidència del FC Barcelona el 15 de juny de 2003, després de guanyar les eleccions amb una plataforma que prometia revitalitzar el club tant esportivament com econòmicament. Durant el seu mandat, el Barça va experimentar una era daurada, destacant la contractació de jugadors emblemàtics com Ronaldinho i la promoció de talents de la pedrera, com Leo Messi.

Va aconseguir l'arribada d'entrenadors com Frank Rijkaard i posteriorment Pep Guardiola i va retornar la il·lusió al barcelonisme. En aquesta primera etapa va aconseguir: 4 Lligues Espanyoles. 2 Lligues de Campions. 1 Copa del Rei. 3 Supercopes d'Espanya. 1 Supercopa de la UEFA. 1 Copa Mundial de Clubs de la FIFA.

Després d'una dècada allunyat de la presidència, Laporta va ser reelegit el 7 de març de 2021, en un context de crisi econòmica i esportiva per al club. El seu retorn buscava estabilitzar les finances i tornar l'equip a l'elit del futbol europeu. No obstant això, ha hagut de lluitar contra l'herència del pitjor president de la història del club, Josep María Bartomeu, que va superar Joan Gaspart.

Laporta va haver d'enfrontar-se a moments difícils com la sortida de Leo Messi, propiciada per aquesta crisi econòmica. També ha de lluitar contra les restriccions financeres i la necessitat de reduir la massa salarial imposades per la Lliga.

La Regla del 1:1 de LaLiga estableix que els clubs només poden gastar en fitxatges una quantitat equivalent a la que ingressen per vendes o estalvis salarials, amb l'objectiu de mantenir un equilibri financer. El FC Barcelona ha tingut dificultats per complir amb aquesta normativa a causa de la seva elevada massa salarial i deutes acumulats.

Problemes amb Dani Olmo i Pau Víctor

El 2024, el club va intentar inscriure el jugador Dani Olmo, però va enfrontar obstacles legals i financers. El Jutjat de Primera Instància 47 de Barcelona va rebutjar les al·legacions del FC Barcelona per inscriure Olmo a LaLiga, cosa que va obligar el club a buscar alternatives d'emergència abans de final d'any.

I de moment, Joan Laporta, que sempre té un as a la màniga, ho ha aconseguit. Tal com us expliquem en una notícia anterior, el club vendrà les llotges VIP del futur Spotify Camp Nou a un fons d'inversions d'Orient Pròxim, cosa que generaria entre 100 i 120 milions d'euros en els propers 20 anys.

Els opositors aprofiten la crisi per atacar Joan Laporta

Sempre són els mateixos. Són els propis candidats que s'han enfrontat a Joan Laporta en eleccions anteriors. O figures que s'han significat amb les mateixes. Avui no parlem de Toni Freixa ni de Víctor Font, sinó de Marçal Lorente, que sempre està preparat per atacar el president.

Marçal Lorente, en cerca del Pullitzer, en un article extens publicat a Crònica Global, ha tornat a criticar la gestió de Joan Laporta i del director esportiu Deco. Lorente, igual que la resta d'opositors, hauria desitjat que la jugada del president hagués sortit malament, però una altra vegada Laporta se'n sortirà amb la seva. Són els mateixos que afirmaven que ni Robert Lewandowski, ni Jules Koundé ni Raphina serien jugadors del Barça. Durant aquest període també s'han consolidat grans jugadors com Gavi, Fermín, Pau Cubarsí, Marc Casadó, entre d'altres.