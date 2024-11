Xavier Sala-i-Martin tira d'hemeroteca pel que va dir Minguella: 'No n'encerta ni una'

Josep Maria Minguella és una figura clau a l'àmbit mediàtic del futbol, ​​especialment pel seu vincle amb el FC Barcelona. Forma part del que es coneix com a “entorn” blaugrana. El seu estil directe i opinions controvertides li han valgut més d'una crítica al llarg dels anys. Recentment, Minguella va expressar que el Barça no té "noms d'impacte", una afirmació que ha generat polèmica.

Les paraules són difícils d'entendre després de l'acord entre el FC Barcelona i la reconeguda marca esportiva Nike. Aquest conveni assegura que Nike segueixi vestint el Barça i proporciona estabilitat financera en un moment crucial. L'aliança entre el club i la multinacional nord-americana és una de les més sòlides a l'esport global i contribueix a la projecció internacional del Barça. Per a molts, les paraules de Minguella sobre la manca de "noms d'impacte" a l'equip contradiuen aquesta realitat.

En un programa esportiu recent, Minguella va afirmar que comprenia que Nike tingués dubtes respecte a la col·laboració amb el Barça. Segons ell, el club ja no compta amb estrelles mediàtiques que impulsin la venda de samarretes. Minguella comentava que en el passat els aficionats compraven samarretes per figures icòniques, però que, segons la seva opinió, actualment l'equip no tenia aquests grans noms que generin un gran impacte.

Crítiques del barcelonisme contra Minguella

Aquesta declaració de Minguella va generar diverses reaccions a xarxes socials. Un dels comentaris més crítics va venir de l'economista Xavier Sala-i-Martin, que va tirar d'ironia: "És que no encerta ni una aquest home!!!".

La crítica de Sala-i-Martin defensa l'actual acord del Barça amb Nike i també demostra la seva opinió contrària a aquests crítics habituals. A ningú no se li escapa l'excel·lent relació personal i professional de Joan Laporta i Sala-i-Martín.

Qui és Josep Maria Minguella?

Minguella és agent de jugadors i sempre ha tingut una estreta relació el FC Barcelona. Ja el 1979, va començar a col·laborar amb el club com a assessor de fitxatges i com a representant. És recordat per haver facilitat l'arribada de grans figures a l'equip, especialment jugadors sud-americans com Diego Maradona als anys 80. També per facilitar l'arribada de futbolistes com Romario i Leo Messi.

A més del seu treball com a agent, Minguella ha estat comentarista i analista a mitjans esportius. Durant anys, ha aparegut a programes de televisió i ràdio, on ofereix la seva visió crítica i la seva experiència en la gestió d'equips i jugadors. El seu estil directe i de vegades polèmic li ha valgut una gran audiència i també diverses controvèrsies.