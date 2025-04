La resposta del pare de Lamine Yamal als haters: 'Me...'

per Iker Silvosa

El fenomen Lamine Yamal no l'engloba només a ell. I no aplica només al seu talent futbolístic. El jove canterà culer ha portat amb ell a la fama a diversos integrants de la seva família. Tant és així que, de fet, ja coneixem i, de sobres, tant al seu pare, Mounir Nasraoui, com al seu germà petit, Keyne.

Però la veritat és que els dos transmeten emocions diametralment oposades entre la comunitat futbolera. La tendresa que provoca el petit Keyne contrasta amb l'animadversió de Mounir, habitualment submergit en polèmiques de tot tipus.

Una de les últimes va ocórrer després que transcendís un vídeo de 2022 en què se'l podia veure donant suport al Real Madrid, fins i tot vestit amb la samarreta merenga, en un Clàssic. No obstant això, aquest cap de setmana, a la final de la Copa del Rei, semblava haver canviat de bàndol definitivament. Com no havia de fer-ho.

| FCB

Mounir Nasraoui, sense pèls a la llengua

Però per tot això ha rebut moltíssimes crítiques provinents de tots dos bàndols. Però a ell sembla no importar-li gaire. “Me la pela”, va dir en un vídeo, “encara que he seguit al Madrid, a mi el que em dona de menjar és el Barça”. Clar i concís.

El que està clar és que no tenia cap tipus de dubte que l'equip del seu fill es proclamaria campió del torneig. "Anem a guanyar. Tant me fa un, dos o tres, els rebentarem. Visca el Barça, el pa, el vi i la mare que ens va parir", proclamava. I les seves previsions es van complir. I amb escreix.

I no només això, sinó que el seu fill es va tornar, com era d'esperar, en un dels grans protagonistes de la nit. Va ser una de les bazes més perilloses en les ofensives del Barça i fins i tot va propinar dues assistències. Va donar el passe de gol a Pedri en el gol inicial i a Ferran Torres en el transcendental tant que va enviar la final a la pròrroga.

Escolta, som els millors. Lamine Yamal per bé o per mal, sempre. I és un regal per al papa", va dir després Mounir Nasraoui en un vídeo que va gravar el seu fill durant la celebració del títol a la gespa de La Cartuja.

Queda clar, doncs, que, malgrat tot, Mounir dona suport al seu Lamine Yamal per sobre de tot el demés. Aquesta és la seva gran vocació. I ara ha pogut celebrar un nou títol juntament amb ell, com ja va fer fa menys d'un mes a l'Eurocopa d'Alemanya.