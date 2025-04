La foto més icònica del germà de Lamine Yamal en la celebració de la Copa del Rei

El germà petit de Lamine Yamal, Keyne, va tornar a protagonitzar les imatges més simpàtiques i icòniques de la celebració del Barça després de guanyar la Copa del Rei contra el Real Madrid. El futbolista blaugrana va compartir a les seves stories d'Instagram una fotografia del seu germà que ràpidament va enamorar l'afició culé per la tendresa i el carisma del petit.

En la fotografia, Keyne apareix vestit amb l'equipació oficial del Barça i lluïnt unes modernes ulleres de sol, en una actitud clarament festiva i relaxada, que reflecteix perfectament l'ambient alegre que van viure els jugadors de l'equip català a la gespa de La Cartuja, Sevilla, després d'aconseguir el títol número 32 en la història del club en aquesta competició.

La imatge ha estat qualificada per molts com "la més icònica" del petit Keyne Yamal, qui ja havia conquerit prèviament els aficionats blaugranes pels divertits vídeos que sol publicar el seu germà gran a les xarxes socials. És habitual veure el jove davanter culé compartint moments juntament amb Keyne, en els quals ambdós apareixen ballant o fent entremaliadures, generant sempre somriures i molta interacció per part dels seguidors.

Lamine Yamal, protagonista

Lamine Yamal, als seus 17 anys, ja és una de les grans estrelles emergents del Barça i del futbol espanyol. En aquesta final de Copa va tenir una actuació destacada, donant les assistències en els dos primers gols blaugranes, marcats per Pedri i Ferran Torres. La seva importància en l'equip dirigit per Hansi Flick és tal que, fins i tot abans del partit, el jugador havia generat gran expectació en anunciar una sorpresa que va resultar ser el seu nou pentinat tenyit de ros.

| Instagram

A més, Lamine ha estat protagonista aquesta temporada per haver marcat en ambdós Clàssics disputats prèviament contra el Real Madrid, un en lliga i un altre en la Supercopa, consolidant-se així com un dels futbolistes més prometedors del panorama europeu.

Les imatges compartides després de la victòria també van recordar a la celebració del jove jugador amb el seu germà en la passada Eurocopa amb la selecció espanyola, mostrant així l'estreta relació que mantenen ambdós.

| FCB

Keyne, per la seva banda, gaudeix de cada oportunitat que té per acompanyar el seu germà en els moments importants, robant-se el protagonisme i generant situacions entranyables com la d'aquesta fotografia, que ha quedat gravada en la memòria del barcelonisme com a símbol del futur prometedor i l'alegria que envolta el talent emergent del club blaugrana.